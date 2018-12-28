夫妻孕前锻炼，孩子更健康

正在备孕的夫妻，早点开始运动健身吧，因为根据美国的一项新研究，这对孩子的新陈代谢和终身健康都有好处。

美国俄亥俄州立大学研究人员利用小鼠进行了实验。小鼠被分为两组，分别接受正常饮食或高脂肪饮食3周。每个饮食组中，一部分小鼠静止不动，另一部分持续运动。随后，这些小鼠开始繁衍下一代。研究人员发现，正常饮食组经常锻炼的雄性小鼠后代健康状况良好，体重和脂肪含量都较低；高脂肪饮食组不运动的雄性小鼠后代出现代谢问题。不过，运动抵消了高脂肪饮食组小鼠带给其后代的负面影响，即使摄入了此类饮食，只要经常锻炼，这些雄性小鼠的后代出现代谢问题的风险也大大降低。

该研究主要作者克里斯汀·斯坦福指出，锻炼可能会影响精子中的基因表达，从而帮助改善后代的健康状况。哈佛医学院劳里·古德伊尔则表示，他们相信父母双方都运动，对后代的新陈代谢和整体健康会产生更大的益处。研究人员建议那些预备要宝宝的夫妻应该提早动起来，哪怕只是在备孕前突击锻炼一个月，也会带来好处。▲ （林 帆）