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多吃西红柿长力气

2018年12月28日07:49 来源：人民网-生命时报

握力是衡量全身肌肉力量的重要指标。随着年龄增长，人的握力会越来越弱，以往有研究表明，相同年纪的人群中握力较弱者死亡风险高且健康水平差。不久前，日本东北大学的一项新研究发现，在各种蔬菜、水果中，西红柿对减缓衰老、增大握力效果最佳，能够起到保持全身肌肉力量的作用。

研究人员以259位22~68岁参试者为对象进行研究。他们通过调查问卷询问参试者日常摄入蔬菜和水果的频率，并连续3年考量参试者握力下降程度。结果发现，西红柿及其制品摄入量越多，握力下降越少。具体来说，每周摄入不满1次者（3.6克/日），握力下降3.2公斤；每周摄入1次者（11.3克/日），握力下降2.7公斤；每周摄入2~3次者（27.5克/日），握力下降1.6公斤；每周摄入4次以上者（64.6克/日），握力仅下降1.7公斤。在研究涵盖的9个蔬果类别中，只有西红柿与肌肉力量存在关联性。

西红柿营养丰富，具有多种保健功效，在日本人喜欢的蔬菜中位列第一。研究人员指出，肌肉力量下降与氧化压力有关，西红柿中含有被称为番茄红素的强抗氧化物质，对肌肉力量有很好的保护作用。专家表示，从食品中摄取的番茄红素超过85%来自于西红柿。▲ （宁菁菁）

(责编：许晓华、杨迪)


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