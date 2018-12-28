“超九成孩子在学校憋大便”这个调查有意义

近日，就孩子在学校会不会憋大便的问题，媒体记者在杭州不同城区的3所小学及4所幼儿园，做了入班调查，调查人数超过200人，年龄段在3岁至8岁，发现从未在学校拉过大便的小朋友有53人，男女比例约1∶1，其中有憋大便习惯的小朋友超出90%。一家教育微信公众号就此进行的随机调查也发现，憋大便现象在低年龄段的孩子身上比较普遍。（12月27日《钱江晚报》）

或许有人觉得，拉屎拉尿纯粹是人的本能，孩子想憋就憋，憋不住了自然就会去解决，媒体郑重其事地关注这样一桩小事，有点儿无聊。

这件“无聊”的小事，偏偏引发了网友的热议。很多过来人纷纷发出“我小时候就是这样”“我的孩子就是这样”之类的感慨，认为这个调查很有温度，小事不小，事关孩子身心健康，希望更多学校和老师能关注此事，让孩子有个更美好的童年。

不及时排便容易导致大便干燥，经常如此这样容易便秘，肛门出血。排便不畅、肚子鼓胀，还会肇致胃口差，严重影响身体发育。粪便长期滞留于肠道，将产生大量有害气体和毒素，严重的会出现脸色蜡黄，平时精神难以集中等症状……正因为憋大便有诸多危害，所以绝不能等闲视之。

一项生理本能，何以竟然成了问题？根据调查，有“不爱排队”“爱干净”“害羞”等不下十种原因。归结起来，无非以下几个方面：一是学校的如厕环境与家里相差很大；二是孩子本身的饮食习惯以及害羞等问题；三是老师和家长缺乏相应引导，甚至有部分老师为了省事人为要求孩子回家拉大便。

因此，看似简单的一桩小事，解决起来却殊为不易，需综合施策。除了家长要加强教育引导之外，学校更应该积极有为。

“厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面”。“小厕所”体现“大情怀”，学校要尽可能改善学生的如厕环境，卫生、隐私、数量等都需要充分考量。

窥一斑而知全豹，从厕所可以看出一所学校的办学和管理水平。小小厕所，不仅关系到师生的生活品质，更是映照一所校园文明程度的一面镜子，是校园文化的最好体现。

除了改善硬件之外，学校的“厕所革命”更应该体现在引导孩子养成良好的如厕习惯上。令人遗憾的是，现实中一些学校和老师都没有意识到这个问题，甚至不乏有“严格”要求的老师，总觉得拉屎拉尿应该速战速决，不能影响学习时间，导致不少孩子为了“节省”时间不得不憋着。幼儿园的孩子，因为便后需要老师帮忙善后，就有家长反映有的老师为了避免“麻烦”，私下命令小朋友不能在学校大便，小朋友只好在学校憋着回家再拉。

勿以善小而不为，对于小朋友憋大便这桩普遍存在的“小事”，学校必须引起高度重视。入学之初，就应该开展相关教育引导，也可以通过专题班会活动等予以贯彻落实。关爱孩子，请从解决孩子拉便便这样的小事做起，而这或许正是学校“厕所革命”的深刻内涵。