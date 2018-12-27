校园食堂哪家强？2018全国高校食堂评选火热进行

改革开放40年，我国发生了翻天覆地的变化，关乎国计民生的餐饮业也经历了从“满足吃饱”到“吃出品质”的消费需求变化。作为餐饮的细分领域，近年来，我国校园团餐迎来爆发式成长，据教育部公布数据显示，截至2017年5月，我国高校共计2914所（含普通高校和成人高校），全国高校内食堂总数超过10000个，年营业额超过500亿元。

随着消费主体的不断壮大和消费观念的转变，高校团餐企业也在不断进行升级。他们开始重视个性化装修，菜品也更色香味俱全，加上移动支付、大数据、智能称重等创新科技的应用，吸引着年轻一族争相体验“黑科技”，并“打卡”网红食堂。此外，那些符合健康饮食理念的轻食越来越受到追捧，各种特色档口、连锁品牌接连入驻高校食堂后，多元化的菜品也成为了学生们的新谈资。

如此巨变，自然离不开改革开放的政策引导与政府支持。为了致敬改革，弘扬开拓创新的精神，同时为各大高校食堂提供一个展示变革成果的窗口，挖掘出食堂中的“楷模”，在中国饭店协会指导下，人民网、餐饮老板内参、亿欧、职业餐饮网、筷玩思维、团餐谋等媒体与禧云国际、支付宝共同发起“‘TOP食盛典’2018年度全国高校食堂评选”活动，意在将那些颜值高、设备先进、拥有优质小吃品牌的食堂案例推送给全行业，为各大高校团餐升级提供借鉴。目前，活动正在火热报名中。

“TOP 食盛典”：全国高校食堂“奥斯卡”

据悉，此次活动将覆盖近1000所高校、2000多个食堂，同时也是对全国高校食堂、品牌、服务、个人等多维度评定的年度评选，因此，“TOP食盛典”也被称为高校食堂界的“奥斯卡”。

活动将会评选出六大奖项：两个综合奖，即“2018年度高校食堂 TOP 50”、“2018年度高校食堂服务商 TOP 30”；四个单项奖，包括“2018年度高颜值高校食堂 TOP 10”、“2018年度黑科技高校食堂 TOP 10”、“2018年度高校食堂小吃品牌 TOP 10”、“2018年度高校食堂打饭师傅 TOP 10”。

除了由行业协会和知名媒体共同组成的活动组委会的提名外，全国所有高校食堂均可以在2019年1月8日前报名参与，并为食堂拉票，以最广泛的调动“群众”。如果你经常用餐的食堂在菜肴、厨师、服务等环节有突出表现，契合七大奖项的评选标准，你也可以在报名页面进行推荐，争取榜上有名。

每个人对食堂的期许是不一样的，食堂不仅承载着师生们一日三餐的生活所需，也担负着护卫师生饮食健康、安全的重任，更是未来校园建设的重要场景之一，这就要求大会必须严格对待报名和评选环节，臻选出最符合“TOP”精神的榜样食堂。

1月9日-1月10日，组委会将对参赛食堂进行综合评定，进而给出最后的评判。

食堂是未来校园建设的重要场景之一，本次活动希望打造一个专业性、公信力、含金量俱佳的全民盛典，为传统校园团餐的升级提供范本。

12.18食堂“吃货节”：百万学生体验食堂“黑科技”

为了提升学生群体的就餐体验，传播安全、健康饮食的理念，禧云国际联合支付宝在全国1000多所高校举办了“12.18低碳校园行，食堂吃货节”活动，包括北京理工大学、成都大学、中国石油大学、重庆邮电大学、福州大学等，吸引了数百万学生参与。

大家在享受美味菜肴的同时，更有机会将优惠大奖收入囊中，只要使用支付宝付款，就有不同档次的好礼相送，其中“寻找食堂锦鲤”活动的奖金额高达万元，可谓羡煞旁人。

借由此次活动，希望增强食堂对学生的吸引力，并让学生感受创新科技赋能校园团餐后的便利，切身体验“食堂也可以智慧起来”。在校师生在体验了移动支付、人脸支付、智能称重等“黑科技”后，给予一致好评。

致敬改革 推动校园团餐升级

作为本次活动主要发起方之一，禧云国际是国内团餐产业链一站式服务平台，为校园团餐提供着信息化建设、供应链管理、食品安全、档口品牌加盟等综合服务，支付宝是未来校园建设的重要参与者，拥有丰富的智慧校园实战运营经验，二者均是推动校园团餐升级的实践者。

此次携手举办“‘TOP 食盛典’2018年度全国高校食堂评选”，也是给改革开放40周年递交一份满意的年终答卷，校园将那些具有未来观、拥抱科技、多元化的创新型食堂展示给全社会，邀请全民一起见证团餐变革。

目前，“‘TOP 食盛典’2018年度全国高校食堂评选”活动正在火热进行中，已经吸引了多所全国主流高校的食堂和学生的关注，自荐与推荐参与评选，多种方式拉票，大家热情高涨。据悉，活动截止报名期限为2019年1月8日，禧云国际真诚欢迎各大高校参与到活动中来，一起为建设智慧学校而努力。

（注：此文属于人民网登载的商业信息，文章内容不代表本网观点，仅供参考。）