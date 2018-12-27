《中国医学进步40年》新书在京发布

12月26日下午，由中国医学论坛报社与人民卫生出版社共同主办的《中国医学进步40年》新书发布座谈会在北京举行。该书由人民卫生出版社出版发行、由中国医学论坛报社组织编写，从多视角、多层次展现我国医学发展中的推动者、先行者、参与者与见证者的精神风貌和思想境界，回顾了医学前进中的种种往事，论述专业，内容翔实。

《中国医学进步40年》纪念图书的组织、策划和编写过程，得到了国家卫生健康委员会国际交流与合作中心、《中国医学论坛报》30余位理事以及各领域近百位专家的指导与倾力支持。

该书分为三个篇章，分别为变迁篇、人物篇和印记篇。在变迁章中，通过对重要数据的梳理，直观地展现了改革开放40年来中国卫生和健康事业的变迁。在人物章中，有心怀祖国，让更多患者得到救助的吴孟超，不为良相便为良医的陈灏珠，奋斗70 载的王泰龄，立志要把高血压事业一代接着一代做下去的刘力生，献给儿科的60载芳华的江载芳，用一生做爱国者、好医生、好老师的孙燕……他们用数十年的身体力行告诉大家如何为人、为医、为师、为学。在印记章中，该书梳理了重大疾病领域的突破性进展，以及在中国医改、公共卫生、疾病防控、科技创新等方面有里程碑意义的重大医学事件。

在发布会现场，中共中央宣传部传媒监管局局长李军，国家卫生健康委宣传司综合处副处长王冀，中国疾病预防控制中心副主任冯子健，中国医学论坛报社社长兼总编辑侯晓梅，人民卫生出版社副总编朱双龙，中国医学科学院肿瘤医院孙燕院士，中国医学科学院阜外医院刘力生，中国医学科学院阜外医院内分泌与心血管病诊治中心主任李光伟等专家学者为该书进行揭幕。

《中国医学进步40年》图书揭幕嘉宾合影