中国保险行业协会发布“全国保险扶贫好事迹”先锋榜

12月26日，全国保险扶贫好事迹发布暨7.8活动总结会议在京召开，中国保险行业协会面向全社会公开发布了“全国保险扶贫好事迹”先锋榜。27个具有影响力和代表性的“保险扶贫好事迹”获得此项殊荣，其中，个人好事迹19个、团队好事迹8个。

此次评选活动重点聚焦保险行业奋战在扶贫一线的干部、驻村工作队、第一书记、扶贫志愿者等投身扶贫工作的感人事迹，记录他们的工作足迹和心路历程，展现他们热情投入、无私奉献的精神风貌。事迹主人公既有监管干部，也有公司员工；既有高级管理人员，也有基层员工；既有即将退休仍然热情不减的50后，也有刚刚走上岗位即投身扶贫一线的90后……从不同角度展示保险扶贫的创新举措、扎实工作以及积极成效，推动和促进各保险机构进一步强化政治意识、大局意识，不断提高服务水平，切实为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

“全国保险扶贫好事迹”先锋榜（按照扶贫工作开始时间排序）:

索朗旺堆西藏聂荣县唐加村帮扶干部（国寿寿险西藏分公司员工），选送单位：中国人寿保险股份有限公司

索朗旺堆同志是一名少数民族干部，为了羌塘百姓，他主动加入驻村扶贫工作队，用一腔热忱温暖着父老乡亲。六年来，他把精力和时间奉献给了查勘和保险扶贫事业，“敬业、勤勉、正直、真诚”这八个字是大家对他的一致评价。春天修桥铺路，夏天挖井筑栏，秋天架设输电线路，冬天搭建阳光玻璃房，索朗旺堆和他的伙伴们用实际行动为贫困乡亲们解决交通、饮水、通讯等生产生活困难，成为村民心中知民情、懂民意、干实事、求实效的“党的好干部”。

刘欣甘肃两当县政府挂职副县长（太平人寿甘肃分公司储备干部），选送单位：太平人寿保险有限公司

刘欣同志扶贫工作方式方法得当有力，抓住产业扶贫的实质内涵，立足当地特色产业，将特色农产品的价值和市场潜力发掘出来，初步形成产业规划，建立起持续长效增收机制，为贫困农户寻找到科学的致富道路。他抓党建带扶贫，有效整合合作社、金融部门等扶贫政策和资源，创新形成具有可复制性、推广性保险扶贫模式，得到当地政府和群众的高度评价。

王刚四川三台县猫儿沟村驻村干部（中华财险绵阳中支农险部查勘员），选送单位：中华联合财产保险股份有限公司

王刚同志与五名队员一道，脚踏实地，务实创新，加强基层组织建设，激发脱贫攻坚合力；立足保险姓保，快赔赢得农心；打出“组合拳”，助力乡村振兴；“一户一策”制定精准帮扶措施，帮助该村29户贫困户摘掉了贫困的“帽子”。成为贫困群众脱贫致富的贴心人。

李湘涛湖南涟源市义溪村第一书记（人保寿险湖南省分公司高级主管），选送单位：中国人民人寿保险股份有限公司

驻村三年来，李湘涛同志不忘初心，扎根农村，为百姓办好事，为村民办实事。采取“一对一”入户模式，加强基础设施建设，落实产业扶贫项目，转变落后观念，针对341名贫困户精准施策。克服缺水困难，成功在采矿沉陷区发展双季稻种植；流转闲置耕地，采取公司+合作社+农户的形式，成功开发药用银杏叶项目。切实带领村民脱贫致富。

人保财险湖南分公司驻野猪桥村工作队，选送单位：中国人民财产保险股份有限公司

驻村期间，野猪桥村扶贫工作队健全工作机制、拓宽帮扶思路，落实帮扶项目，带领全村整村脱贫。野猪桥村从过去扶贫工作“最难啃的硬骨头”到现在的省级示范村；村民从过去质疑扶贫干部为镀金而来，到现在授予扶贫工作队队长欧阳志国终生“荣誉瑶民”称号。他们在扶贫工作中的每一滴汗水，都变成了百姓的财富；他们在扶贫道路上每一个坚实的脚印，都铭记在老乡的心头。

石践保险扶贫业务创新带头人（安信农保总裁、执行董事），选送单位：安信农业保险股份有限公司

石践同志以农业保险为平台，开创“保险＋医疗健康帮扶”模式，使贫困农民看得起病、看得好病；开创“保险＋金融信贷帮扶”模式，有效解决40万贫困农户“贷款难、贷款贵”的难题；开创“保险＋价格收入帮扶”模式，有效解决“菜贱伤农”的问题。他将扶贫帮困模式推广至云南、贵州、新疆、青海、内蒙古等地，深入祖国的老少边穷地区，切实运用保险机制解决因灾、因病致贫、返贫的问题。

尹江红安徽南陵县南山村第一书记（太平洋产险芜湖中支综合管理部高级经理兼工会副主席），选送单位：中国太平洋财产保险股份有限公司

驻村扶贫三年多以来，尹江红始终坚守在脱贫攻坚第一线。她认为“扶贫的重点不仅是一时的资金补助，而是要让被帮扶人重新获得对生活的信心。”基于这一质朴的工作理念，尹江红同志不但在生活上给予贫困群众无微不至的关怀，在生计上想方设法帮助贫困家庭增加收入来源，更是用真挚的信念鼓励贫困群众树立对生活的信心。她是南山村民们交口称赞的“尹大姐”，更是扶贫路上的“巾帼英雄”!

娄云观黑龙江龙江县北山村第一书记（太平洋产险黑龙江分公司农险部副总经理），选送单位：黑龙江省保险行业协会 /中国太平洋财产保险股份有限公司

脚下沾满泥土，心中装着群众。帮扶期满，他又主动申请延长一年。娄云观同志以勤劳务实为根，深扎贫困的乡村；以为民服务为干，走村串户排忧解难；以脱贫致富为果，为村民打开走向富裕的新世界。

王福峰安徽阜南县于沃村第一书记（人保财险阜南支公司副经理），选送单位：安徽省保险行业协会 / 中国人民财产保险股份有限公司

精准，是脱贫攻坚战的核心要义。精准，也是王福峰同志在扶贫工作中的关键词。找问题精准，一个是吃水，一个是修路。前者事关村民身体健康，后者制约着村子的发展。王福峰同志对症下药，精准施策，补齐了这两大基础设施短板，剪除了发展经济的制约因素。

人保财险湖北省分公司驻两溪河村工作队，选送单位：中国人民财产保险股份有限公司

“村有主导产业、户有致富门路，长短结合、标本兼治”，人保财险湖北分公司两溪河村驻村工作队提出的这一扶贫工作思路，成为稳健推动脱贫取得实效的重要保障。融入两溪河，成为地地道道的“宣恩人”，他们和贫困群众吃在一起、干在一起，与两溪河村民一起在脱贫攻坚的道路上奋战了900多个日日夜夜。2017年底两溪河村在内生动力、基础设施、公共服务和组织建设等方面均达到了脱贫标准。

郭志平河北广平县大庙村驻村干部（人保财险广平支公司业务骨干），选送单位：中国人民财产保险股份有限公司

顶烈日，冒酷暑，走泥泞，披风霜，克服各种困难，他义无反顾投入到脱贫攻坚的主战场。年近60的郭志平每天奔波在村民农户之间，与村干部交心，宣导扶贫政策，多方筹措帮扶资金，用真诚温暖群众，用真情化解矛盾。2018年，大庙村通过“美丽乡村”建设，无论村容存貌，还是村民的思想理念都发生了深刻变化。

任超湖北郧西县坎子山村第一书记（太平洋寿险十堰中支营运部技术序列经理岗），选送单位：中国太平洋人寿保险股份有限公司

任超同志主动请缨，担任十堰市驻坎子山村第一书记。驻村扶贫期间，他与当地村干部形成合力，积极开展玉米种植加工和易地搬迁工作，取得显著成果。2017年，村里共脱贫33户115人，脱贫人数超过2016年的两倍。“懂得，受得，吃得，走得，做得。”是坎子山村老支书对任超同志的高度评价。

安信农保青海保险扶贫队，选送单位：安信农业保险股份有限公司

从上海到青海，地理环境的变化，给安信扶贫工作队队员们带来了极大的困难，也激发了他们巨大的勇气和毅力。安信扶贫工作队的小伙子们深入基层，了解实情，发挥保险扶贫的优势，创新研发国内首款藏系羊牦牛降雪量气象指数保险，为当地牧民的生活做了兜底保障，最大限度地发挥了保险扶贫的优势作用。

张军民广西龙州县驮江村第一书记（国寿寿险银行保险部资深经理），选送单位：中国人寿保险股份有限公司

张军民同志离岗不离志，正式退休后主动向组织请缨奔赴“脱贫攻坚”第一线。从协助政府开展搬迁移民工作，到对村庄的道路设施“查漏补缺”加紧改善，再到结合村庄自身发展特色，动员村民自筹资金和利用“以奖代补”的形式争取贷款，打造了养殖+旅游扶贫产销一体化脱贫致富链条，为全体村民带来显著增收。

黄晓峰新疆莎车县喀拉亚尕其村驻村干部（人保寿险喀什中支公司员工），选送单位：新疆自治区保险行业协会 /中国人民人寿保险股份有限公司

黄晓峰同志把帮扶百姓脱贫当作义不容辞的责任。结束一年的驻村帮扶工作后，他心系喀拉亚尕其村的乡亲，主动要求继续驻村一年。抓党建、跑项目、建工厂、办夜校、送温暖，他用兢兢业业诠释了扶贫干部的本色与奉献，他用实际行动践行了扶贫干部的使命与担当。

赵彬河北兴隆县陶家台村驻村干部（平安人寿唐山中支培训部训练管理室副主任），选送单位：中国平安人寿保险股份有限公司

两年努力，让村里的贫困户、五保户，全部实现了住房安全；春季将种子化肥送到农户手中，秋季帮着农民解决山楂滞销；提升村委会现代化办公水平，扩大村部服务范围。他的努力让村民牢记在心里，深受感动的村民们经常拉着他的手说：“你就咱村里的人啊！”

人保财险菏泽分公司扶贫工作队，选送单位：中国人民财产保险股份有限公司

走村串户、深入群众，细致讲解党和国家惠农政策，集思广益帮助谋划发展出路，打牢脱贫基础。人保财险菏泽扶贫工作队全身心投入扶贫工作中，弯下身子，深入村头，为贫困户宣导新思想、寻找新产业、发展新项目，以真心真情真行动带动贫困户，改变贫困村的落后面貌。

殷竹峰安徽舒城县柯湾村第一书记兼工作队队长（人保财险六安市分公司员工），选送单位：中国人民财产保险股份有限公司

“殷书记是咱柯湾村受欢迎的人，他拿老百姓当亲人”，这是柯湾村乡亲对殷竹峰的评价。作为一名保险战线上的老兵，他欣然接受组织的信任和重托。开展驻村工作一年多来，温言暖语如同和煦的春风，耐心宣传政策，化解群众矛盾，狠抓产业兴村，打开致富大门。

刘前进湖南平江县茶塅村驻村干部（中华财险岳阳中支员工），选送单位：中华联合财产保险股份有限公司

“用一年的时间走遍全村260户”贫困户的家，刘前进用“脚板”一步步走出精准扶贫路。他突出“精准”二字，深入贫苦户家中找准穷根；他改善农村基础设施，为脱贫攻坚打下坚实基础；他结合保险优势，引入金融资源，让意外伤害保险走进贫困户家中，筑起一道脱贫保障线。

邵祥理新疆阿图什市克青孜村第一书记（银保监会风险处置局统计分析处处长），选送单位：新疆自治区保险行业协会

因为责任和使命，邵祥理同志主动请缨赴南疆深度贫困的克青孜村开展“访惠聚”。从北京到南疆，从监管干部到第一书记，他把自己蜕变成一个地地道道的农村基层干部。始终把优化贫困户利益摆在第一位，用足政策、发挥优势，综合运用易地搬迁、发展生产、发展教育、社会保障兜底等多种手段形成脱贫合力。克青孜村的乡亲说，他是服务群众的贴心人，是廉洁奉公的诚实人，是民主管理的开明人，是脱贫致富的带头人。

向刘琴云南云龙县新荣村第一书记兼工作队队长（人保财险大理州分公司办公室副主任），选送单位：中国人民财产保险股份有限公司

向刘琴同志严谨踏实、稳扎稳打、深入群众，确保各项扶贫工作开展的“精”和“准”。作为扶贫驻村干部中为数不多的女同志，向刘琴在“访民情、听民意、解民忧、办实事、促和谐”等工作中，充分发挥自身优势，以其特有的温婉细腻，对村里家庭矛盾纠纷、贫困村民健康、入学就业困难等问题进行逐一化解，加强群众的获得感，为新荣村扶贫攻坚取得实效发挥了重要的推动作用。

李晓祥云南姚安县涟水村驻村干部（平安人寿楚雄中支综合内勤），选送单位：中国平安人寿保险股份有限公司

25岁的小伙子，李晓祥称得上是年轻的扶贫干部，也是最用心用情的好干部。脱贫攻坚对他而言，是成长也是战场。驻村扶贫一年多来，挨家挨户走访了100余户贫困户，为村民带去健康扶贫政策，危改政策，小额贴息信贷政策，产业发展政策。帮助村民们解决问题，耐心细致协调矛盾纠纷。他把青春的活力和满腔的热情献给了贫困群众，他用爱心和行动诠释了青年人的责任与担当。

西藏保险业联合驻村工作队，选送单位：阳光财产保险股份有限公司

西藏保险业联合驻村工作队由监管系统援藏干部、不同保险机构员工组成。他们自愿放弃舒适的工作环境，阔别父母与妻儿，上高原、爬雪山，克服一切困难，深入扶贫一线，想办法、找门路，帮助贫困群众脱贫致富。驻村工作队以异地搬迁为契机，完善道路基础设施，改善生产条件，创造就业机会，培育特色产业，为海拔4000多米的梅巴村带来了发展的生机和活力。

河北银保监局驻双庙村工作队，选送单位：河北省保险行业协会

“住进了双庙村，我就是双庙人。”带着组织的信任和“积极投身脱贫攻坚伟大事业”的信念，驻村工作队深入田间地头，灶台炕边，建起“微心愿墙”，把教育扶贫和健康扶贫作为精准扶贫工作的重要切入点和落脚点，踏踏实实认真为村民们办实事。

太平洋寿险湖南分公司驻椒林村工作队，选送单位：中国太平洋人寿保险股份有限公司

太平洋寿险湖南分公司驻椒林村工作队帮助村民建立乡规民约，培育脱贫内生动力；运用电商、公众号等互联网平台，开拓农产品销售渠道；利用当地的青山绿水，积极培育旅游产业。他们的扶贫工作有思路、有统筹，有明确的产业脱贫和基础设施建设规划，目的就是保障扶贫的长期效果。

平安产险内蒙分公司驻乌兰察布工作队，选送单位：内蒙古自治区保险行业协会

阴山优麦项目让1087户贫困户，户均增收3700元。通过扶贫资金寄养奶牛，专门设计了奶牛、燕麦专属保险产品，为其降低养殖、种植风险，实现人、财、物等一揽子保障。为39820位贫困群众和1158位扶贫队驻村干部送去保险保障。通过他们的努力，帮助当地贫困群众脱贫致富的同时，最大限度减少返贫的可能，有效保障来之不易的脱贫成果。

张乾坤安徽阜南县徐大庄村驻村工作队副队长（人保财险阜南支公司焦陂三农营销服务部经理），选送单位：中国人民财产保险股份有限公司

扶贫路上父子同心。张乾坤的父亲张连平也是一位驻村扶贫干部，就在阜南县徐大庄村，父亲帮扶工作完成后，张乾坤同志接过接力棒，深入扶贫一线，细致周到，真心实意为贫困群众排忧解难。在群众有难时，第一时间赶到现场，不顾个人生命安全，两入火场抢险救人，保障了群众的生命财产安全。他用实际行动赢得人民群众的口碑。

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