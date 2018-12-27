2018年“保险行业公众宣传大比武”获奖单位名单

12月26日，中国保险行业协会在京举行全国保险扶贫好事迹发布暨7.8活动总结会议。会上发布了2018年“保险行业公众宣传大比武”获奖单位名单，表彰活动中表现突出的单位。

今年的“7.8全国保险公众宣传日”活动，各地方行业协会及保险公司积极参与。各地方行业协会在各地监管部门的指导支持下，积极组织辖区内各保险机构扎实开展7.8保险扶贫健步走，“给7.8点个赞”手指舞，发现保障背后的故事等一系列丰富多彩的活动，将保险理念和保险知识送入千家万户。

活动期间，全行业开设专栏专题2000余个，新闻媒体及行业自有媒体报道30000余篇，3000余家保险机构联动开展保险宣传服务。近1877万余人次参与“7.8保险扶贫健步走”公益行动，形成64个保险扶贫项目，覆盖全国包括“三区三洲”在内的31个省（自治区、直辖市），共为360800名贫困群众人提供保险保障93.6亿元。充分展示了保险业有价值、有担当、有温度的行业形象。

获奖名单如下：

最佳活动奖：

浙江省保险行业协会、黑龙江省保险行业协会、四川省保险行业协会、福建省保险行业协会、河南省保险行业协会、山东省保险行业协会、安徽省保险行业协会、吉林省保险行业协会、湖北省保险行业协会、陕西省保险行业协会、中国人寿保险（集团）公司、中华联合保险集团股份有限公司、中国平安保险(集团)股份有限公司、中国太平洋保险(集团)股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、天安人寿保险股份有限公司。

优秀活动奖：

青岛市保险行业协会、重庆市保险行业协会、江苏省保险行业协会、湖南省保险行业协会、河北省保险行业协会、深圳市保险同业公会、海南省保险行业协会、贵州省保险行业协会、上海市保险同业公会、辽宁省保险行业协会、宁波市保险行业协会、宁夏回族自治区保险行业协会、大连市保险行业协会、青海省保险行业协会、厦门市保险行业协会、山西省保险行业协会、天津市保险行业协会、新疆维吾尔自治区保险行业协会、广东省保险行业协会、内蒙古自治区保险行业协会、云南省保险行业协会、北京市保险行业协会、江西省保险行业协会、广西壮族自治区保险行业协会、甘肃省保险行业协会、中国人民保险集团股份有限公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国出口信用保险公司、中国再保险(集团)股份有限公司、华泰保险集团股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司、安邦保险集团股份有限公司、富德保险控股股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、中信保诚人寿保险有限公司、安邦人寿保险股份有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、华夏人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司、渤海财产保险股份有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、永安财产保险股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、工银安盛人寿保险有限公司、国任财产保险股份有限公司、亚太财产保险有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、长城人寿保险股份有限公司、幸福人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司、国华人寿保险股份有限公司。

网络人气奖：

吉林省保险行业协会、广东省保险行业协会 、黑龙江省保险行业协会、浙江省保险行业协会、山东省保险行业协会、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国人民财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、前海人寿保险股份有限公司、农银人寿保险股份有限公司。

保险脱贫攻坚奖:

中华联合保险集团股份有限公司、阳光保险集团股份有限公司、泰康保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司、中国太平洋财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国大地财产保险股份有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、华安财产保险股份有限公司、天安财产保险股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、太平人寿保险有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司、富德生命人寿保险股份有限公司、中国人民健康保险股份有限公司、太平财产保险有限公司、华泰财产保险有限公司、永安财产保险股份有限公司、安盛天平财产保险股份有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、合众人寿保险股份有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司、渤海财产保险股份有限公司、鼎和财产保险股份有限公司、浙商财产保险股份有限公司、安信农业保险股份有限公司、国元农业保险股份有限公司、长安责任保险股份有限公司、农银人寿保险股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司、中融人寿保险股份有限公司、中荷人寿保险有限公司、中英人寿保险有限公司、恒安标准人寿保险有限公司、信泰人寿保险股份有限公司、中煤财产保险股份有限公司、中路财产保险股份有限公司、恒邦财产保险股份有限公司、珠峰财产保险股份有限公司、恒大人寿保险有限公司、德华安顾人寿保险有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、横琴人寿保险有限公司、华贵人寿保险股份有限公司、太保安联健康保险股份有限公司、信美人寿相互保险社。

爱心捐助奖：

云南省保险行业协会、湖北省保险行业协会、华夏人寿保险股份有限公司、长安责任保险股份有限公司。

特别贡献奖：

幸福人寿保险股份有限公司

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