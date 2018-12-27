全国保险扶贫好事迹发布暨7.8活动总结会议在京召开

12月26日，中国保险行业协会（以下简称“保险业协会”）在京举行全国保险扶贫好事迹发布暨7.8活动总结会议，庆祝中国改革开放40周年，表彰保险业助推脱贫攻坚优秀典型，总结回顾2018年7.8全国保险公众宣传日活动成果，号召保险行业学习宣传中国改革开放40周年伟大成就，推动行业文化建设及新闻宣传工作再上新台阶。会议由保险业协会秘书长商敬国主持，保险业协会党委书记邢炜出席会议并讲话，银保监会办公厅、党委宣传部、普惠金融部等相关部门领导出席会议。来自会员单位分管品宣工作的领导及部门负责同志和保险扶贫好事迹先锋代表共200余人参加了会议。

邢炜表示，在银保监会的指导下，保险业协会组织各会员单位，聚焦助推脱贫攻坚，开展了丰富多彩的群众性宣传服务活动，集中展示保险业的行业价值和责任担当，得到了社会各界的广泛参与和高度评价。尤其是今年“7.8全国保险公众宣传日”，是银保监会组建以来的第一个公众宣传日，保险业协会继续聚焦脱贫攻坚这一重要使命，采取宣传活动+公益行动+扶贫举措的方式，号召行业内外、社会各界关注扶贫、参与扶贫，落地实施具体扶贫项目，让建档立卡贫困人口得到实实在在的帮助。

就深入贯彻党的新时代宣传思想文化工作精神，不断提升保险业文化建设及新闻宣传工作水平，邢炜表示，要坚持思想引领，旗帜鲜明坚持党管宣传、党管意识形态，在银保监会党委的正确领导下，聚焦行业初心和本源，推动保险文化宣传工作不断强起来。要注重文化培育，增强活动的群众性和包容性，不断深化7.8公众宣传日的品牌价值。要突出扶贫主题，以培树和推广先进典型为带动，促进保险扶贫工作扎实开展。要加强资源整合，提升工作的前瞻性和专业度，切实构建行业文化宣传合力。

会上，发布了“全国保险扶贫好事迹先锋榜”，27个具有影响力和代表性的奋战在保险扶贫一线的驻村干部、驻村工作队、第一书记、扶贫志愿者登上先锋榜。银保监会风险处置局处长、中央国家机关第九批援疆干部，南疆深度贫困村克青孜村驻村工作队队长兼党总支第一书记——邵祥理同志以及人保财险湖南永州扶贫工作队队长欧阳志国做了交流发言。“保险扶贫好事迹”先锋榜从不同角度展示保险扶贫的创新举措、扎实工作以及积极成效，促进全行业进一步强化政治意识、大局意识，不断提高服务水平，切实为打赢脱贫攻坚战贡献力量。

据悉，在今年7.8全国保险公众宣传日活动期间，保险业协会组织开展了“7.8保险扶贫健步走”群众性公益扶贫活动，短短12天时间，共有1877万余人次参与活动，捐赠步数达到220亿步，形成了覆盖全国包括“三区三州”在内的31个省（自治区、直辖市）64个保险扶贫项目，51家保险公司积极认领并快速推动项目落地。三个月时间全面完成帮扶对象和帮扶目标的确定，以及保险保障和资金的落实，共为362978名建档立卡贫困群众提供保险保障93.6亿元。充分展示了保险业有价值、有担当、有温度的行业形象。

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