首都医科大学附属复兴医院：持续改善医疗服务 提高患者获得感

首都医科大学附属复兴医院在市委、市政府，西城区委、区政府和北京市、西城区卫计委的领导下，在相关部门的指导下，2017年4月8日，按照北京市医药分开综合改革整体部署，以分级诊疗工作为核心，以紧密型医联体建设为抓手，推进落实综合改革各项工作。改革以来，医院总体平稳有序，药费和药占比得到了有效控制，分级诊疗等工作取得了阶段性成效，现将工作情况汇报如下：

严格落实各部门主体责任，分组推进医药分开综合改革

医院高度重视医药分开综合改革工作，将此项工作作为一把手工程进行推进实施。制定了《“医药分开、医疗服务价格调整、药品阳光采购三项改革”工作方案》，按照北京市人民政府《医药分开综合改革实施方案》和医院医药分开工作方案开展医药分开综合改革工作。

医院成立了医药分开综合改革工作领导小组，由院长担任组长，副院级领导担任副组长。根据医药分开综合改革工作的具体内容，设立了规范医疗行为和改善医疗服务工作组、落实药品阳光采购等十二个工作组，分别在主管院长的带领下推进相关医改工作。

积极做好综合改革全院部署培训，确实做到改革政策全员知晓

根据北京市医药分开综合改革动员部署会和培训会会议精神以及西城区卫计委《西城区医药分开综合改革动员培训方案》的工作要求，积极做好全院改革的动员部署和培训。

从不同层面分层、分类组织全院职工对医药分开综合改革进行部署培训，确保业务培训做到“纵到底、横到边”。从政策解读、医疗管理、物价管理、医保管理、应急处理、宣传与舆情管理等方面进行分层培训。培训范围包括：科室主任、护士长、各科室职工、后勤人员、外包公司服务人员等，逐步达到医院全院覆盖和全员覆盖，培训率达到100%，做到全员掌握政策、全员执行政策、全员落实政策。

医院进一步明确责任分工，按照“一岗双责”和“谁主管、谁负责”的原则，制定了医药分开综合改革责任书，分别由书记、院长和副院级领导签订责任书，各科室主任与医院签订责任书。同时，对内部部署情况进行了督导检查和指导，确保责任有效落实到位。

切实做好医药分开综合改革应急处置工作，对信息、收费、医保、物价等环节容易出现的风险点加强风险防范，根据风险防控工作预案和应急处置联动工作机制积极应对处置出现的问题，确保无投诉。

费用控制成效显现，分级诊疗秩序形成

医院按照北京市医药分开综合改革的要求，加大了对药品合理使用的管控力度，同时，按照政策导向，逐步分流患者到社区就诊。从全院统计数据来看，医改后一年，药品费用同比降幅39.31%，实施药品阳光采购金额累计2.95亿元，通过药品管控和阳光采购，共为患者减少药品费用1.74亿元，大大降低了患者的疾病负担。同时，在市、区卫计委的领导和指导下，以紧密型医联建设为抓手，按照分级诊疗的工作要求，通过完善月坛社区卫生服务中心的药品供应，落实4类慢病105种药品与社区的对接，以及采取增加医院专家下沉社区开展卫生服务工作等措施，推进辖区居民到社区接受基本医疗服务。医改后，常见病和慢性病患者逐渐分流到社区卫生服务中心进行诊治，医院门急诊量同比降幅明显，社区门诊量同比增幅12.9%，分级诊疗工作取得了阶段性成效。

此外，医院建立了全科医学科，设立全科医学病房，通过信息化手段构建医院与社区间快速双向转诊绿色通道，实现了“社区中心-医院门诊-住院病房”的无缝衔接，真正形成了基层首诊、急慢分治、上下联动、双向转诊的医疗格局。在此基础上，医院充分发挥区域医疗中心优势，结合医院自身优势学科特点和辖区居民对健康的需求，建立了“区域医学影像中心”、“心衰诊治中心”、“康复中心”等多个区域诊治中心，为辖区居民提供优质的医疗服务。

持续改善医疗服务，不断提高患者获得感

医院在推进改革实施的同时，注重改善和优化医疗服务。进一步改善患者就诊环境，改造门诊药房，实现中西药房通柜，减少患者排队次数和等候时间。增设门诊、住院和后勤服务中心，优化服务流程，不断提升医疗服务品质，改善患者的就医体验。

同时，医院不断推进预约挂号工作，在产科、儿科分时段预约挂号的基础上，开展宫腔镜诊治中心分时段预约就诊。加大对北京市预约挂号统一平台号源的投放量，方便患者预约就诊，同时，实现微信平台进行预约挂号。此外，不断提高家庭医生签约率，医院所属的月坛社区卫生服务中心重点人群与家庭医生签约率达到90%。

在此基础上，医院进一步发挥学科优势，增加医疗服务供给，整合医院医疗资源，医改后，先后成立了脑科中心、康复中心、健康管理中心，肿瘤科安宁病房（北京市临终关怀首批15家试点医院之一）。增设宫腔镜诊治中心三病区和“生殖与早孕中心”等专病门诊，扩大手术科室床位比例，不断满足患者的诊疗需要。

在做好基础工作的基础上，注重医学人文关怀，增加门诊、住院导医人数，组织党员志愿服务队并发动院内青年志愿者开展便民服务，做好政策宣传、咨询引导等服务，不断提高患者的获得感。

完善医院精细化管理，不断提高医院运行效率

医改后，医院进一步加强运营管理，通过精细化管理提高医院运行效率。成立了运营与绩效管理委员会，对绩效管理工作进行组织管理和业务指导。组建了运营与绩效管理办公室，推进绩效薪酬分配改革工作。通过对北京市卫计委制定的提质增效关键指标的实施和监控以及完善绩效薪酬分配方案，不断提高医院的运行效率。每月对医改的实施情况和指标的运行情况进行分析，及时发现问题，并以问题为导向及时解决问题，医院药占比和耗材费用得到了有效的控制，不断减轻患者的疾病负担。同时，通过医院盈亏平衡分析，有效进行成本控制，合理减少医院的运营成本。并通过绩效激励机制提高职工工作的积极性，增加职工技术性劳动收入，提高科室运行效率。通过精细化管理，2018年上半年，医院医疗业务成本同比降幅11.69%，可支配收入（不含财政补助）增长3763.31万元，同比增幅34.98%。

以“三个一体化”为核心，不断完善紧密型医联体运行机制

根据西城区卫计委建设紧密型医联体工作方案要求，2016年3月西城区区属医院分别与15家社区卫生服务中心实现了管理一体化、基本医疗一体化，所有社区卫生服务中心还与公共卫生机构实现了公共卫生一体化。复兴医院-月坛社区卫生服务中心紧密型医联体是其中之一。

复兴医院紧紧围绕西城区卫计委“三纵两横一平台”的建设思路，以“管理一体化、基本医疗一体化，公共卫生一体化”为核心，推进紧密型医联体建设。

管理一体化方面，复兴医院与月坛社区卫生服务中心为同一法人，社区卫生服务中心主任为医院班子成员，党、群、工、团、人事任免实行统一管理，社区中心“三重一大”事项由院领导班子集体研究决定，在人才、资金、物资等方面实现了资源共享。同时，完善医院与社区中心的组织管理，明确医院院办为医院与社区中心的行政协调部门，形成医院管理一体化的有效衔接。

基本医疗一体化方面，加强人员的双向流动，医院下沉专家到月坛社区卫生服务中心定期出诊和开展业务指导，并与社区中心全科团队共同组成专-全家庭医生服务团队，让居民在家门口就能享受到三级医院同质化的服务，2017年复兴医院向月坛社区派出专家600余人次。同时，为了推进基本医疗一体化建设， 2017年4月医院成立了全科医学科，在北京率先建立了全科医学病房和全科门诊，与社区中心形成紧密衔接，为分级诊疗工作的有效实施奠定了良好基础。全科医学科的建立对社区中心医疗、教学和科研与医院形成一体化发展起到了至关重要的作用。社区中心的全科医生定期到复兴医院进行教学查房，提高了社区全科医生的医疗服务能力和水平。

同时，医院积极推进医疗同质化和临床检验、医学影像等统筹管理。医院和社区中心统一了12种慢性疾病诊疗和管理规范，19项护理技术操作规范。实现了检验结果、放射影像检查结果的同质化和结果互认。根据患者病情的需要，社区中心无法开展的检查检验项目，可由中心医生开具检查单，医院开通绿色通道安排检查。检验诊断结果可回传至开单医生。此外，医院与社区中心在高血压、糖尿病、冠心病、脑血管病等四类慢病常用药品目录实现了100%的统一。

在公共卫生服务方面，在月坛社区卫生服务中心与公共卫生专业机构一体化的同时，复兴医院疾控处加强与社区中心的业务协同，对辖区居民开展基本疾病预防控制、健康宣教以及传染病报送等工作。

发挥区域医疗中心优势，实现区域医疗资源共享

医院以紧密型医联体建设为抓手，不断推进区域医疗中心建设。有效发挥复兴医院与月坛社区卫生服务中心紧密型医联体优势，建立复兴医院和月坛中心分工协作机制，逐渐形成发展共同体、服务共同体、责任共同体、利益共同体、管理共同体。

此外，在北京市和西城区卫计委的统一部署下，复兴医院充分发挥三级医院和区域医疗中心的医疗帮扶作用，与广外医院和展览路医院及其两家医院的社区卫生服务中心建立了紧密型医联体。将复兴医院在医学影像学、急救医学、医学教育与培训的优势辐射至医联体成员单位，推进医疗技术的共同进步。医院定期下派放射科专家到展览路医院进行业务指导，开展进修学习、专题讲座、病例讨论等各类继续教育活动。

在北京市和西城区卫计委的统筹下，整合区域医疗资源，以复兴医院为核心，建立了医学影像中心、病理诊断中心、医学检验中心、远程会诊中心、宫腔镜诊疗中心、心力衰竭诊疗中心等多个区级诊疗中心，由医院进行统一管理，辐射各医联体单位。

下一步，复兴医院将继续加大对成员单位的帮扶力度，增加紧密型医联体建设项目内容，扩大心内科等优势专业对成员单位进行帮扶，更好的推进紧密型医联体建设。

建立有效的管理机制和转诊路径，进一步推进双向转诊和分级诊疗工作

以高血压、糖尿病、冠心病、脑血管疾病为试点疾病，进一步做好复兴医院与月坛社区卫生服务中心间的双向转诊和分级诊疗工作。在医联体范围内，开设双向转诊绿色通道，并通过全科门诊和全科病房的建设，打通急慢分治联动环节，确保转诊路径畅通，逐步实现了真正意义上的对基层转诊患者提供优先接诊、优先检查、优先住院等服务。2017年上转病人1037人次，下转病人890人次。

同时，建立复兴医院和月坛社区卫生服务中心间的有效衔接机制，逐步形成社区发现的急危重症患者通过绿色通道快速转入复兴医院进行住院治疗，待病情稳定后再转回社区进行康复治疗的机制。同时，建立了住院服务中心，协调社区转诊的患者快速入院进行住院治疗。建立了医院-社区联合查房机制，2017年参与联合查房300余人次，提升了全科医生诊疗能力。

实施医药分开综合改革后一年，与同期相比，社区中心门诊量增幅19%，患者逐渐向社区卫生服务机构分流，分级诊疗秩序初步显现。患者就医习惯开始转变，常见病、四种慢性病的患者到社区就诊量逐渐增加，分级诊疗秩序初见成效。

发挥区域教学、科研中心优势，不断加大人才培养力度

发挥首都医科大学附属医院的优势，复兴医院、月坛社区卫生服务中心与首都医科大学共同构建了比较完善的“基础、临床和社区三位一体”的全科医学教育体系，创建了全科医学人才培养规范模式。医院已经成为首都医科大学的全科医学硕士、博士培养点，是北京市全科医师规范化培训基地，近年来，共培养了硕士研究生45名，博士研究生3名，规范化培训人员60名，全部扎根基层，人才结构呈现“年轻化、高学历、高职称”的特点。

发挥复兴医院中心实验室作用，为月坛社区提供实验室条件，开展科研课题研究，同时，依托“西城区卫生系统科研管理系统”，建立医联体人才库、科研项目库、科研成果库，共享专家资源，提升科研能力，推进复兴医院-月坛中心紧密型医联体在科研方面的建设。近年来，共承担世界卫生组织、国家、市、区级课题近30余项，累计科研经费达200余万元。编写10本教材，参与编写全科医学理论等教材数十本。

加强医联体范围内信息化建设，实现医院与社区中心间信息化互通

医院不断加强医联体范围内的信息化建设，加快医院与社区中心的互联互通，在西城区卫计委的支持下，建立了复兴医院与社区中心信息共享平台。目前，复兴医院与月坛社区卫生服务中心已经建立了“基于HIS下双向转诊系统”，加快了分级诊疗的进程，提高了双向转诊效率。

同时，通过信息化平台的建设，实现了检查结果和医学影像资料的网络传输。专科医师和全科医师能够通过信息平台快速的调取医院与社区间检查和检验结果。同时，通过区域远程会诊平台的搭建，社区全科医生能够在医院专科医生的指导下，开展业务工作，及时解决诊治患者时遇到的问题，提高了社区诊疗的准确性。

此外，医院在基于HIS系统下建立的电子病历系统已经实现医院与社区中心之间的电子病历共享。医院将通过进一步的信息化平台建设，逐步实现社区中心与医院间多维度的信息互通互联，不断提高医院与社区信息共享的整体水平。

复兴医院将在市委、市政府和区委、区政府的领导下，在市、区卫计委的指导下，进一步发挥区域医疗中心优势，巩固改革取得的成效，以管理一体化、基本医疗一体化、公共卫生一体化为核心，推进紧密型医联体建设和分级诊疗工作，优化完善相关服务体系，改善辖区居民接受医疗服务的获得感，更好的提升辖区居民的健康水平。（首都医科大学附属复兴医院供稿）