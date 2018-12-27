扬帆信风行无极 情暖杏林今更妍

筚路蓝缕，一程又一程，聊城三院人秉持着“创鲁西医疗品牌，办人民满意医院”的办院宗旨，发挥医院党委的领导作用，加强医院领导班子、干部队伍、人才队伍建设，乘风破浪、攻坚克难，在我国改革开放四十年、同时也是聊城市第三人民医院建院55周年的今天，塑造了非凡的发展成就，得到广大患者的高度信任与赞誉，在聊城乃至山东医疗卫生事业发展中谱写了一页页灿烂辉煌的篇章！

党建引领——凝聚推动发展的强大力量

求木之长者，必固其根本；欲流之远者，必浚其泉源。

党建是发展的最大驱动力。聊城市第三人民医院高度重视党建工作，秉持“党建强，医院兴”的红色理念，将党的建设与医院中心工作深度融合，以党建促进业务发展，党委班子在抓队伍、有活力、作用强等党员管理与队伍建设上有举措、求突破，坚守良好医德医风，融洽医患关系，实现了党建促发展、和谐促双赢，为医院健康快速发展凝聚了强大力量。

讲好党建故事，传递发展正能量。在中国卫生计生思想政治促进会编印的全国第一本《医院党建故事100》中，收录了市三院《有温度的“平民医生”》、《“雷锋医生”史乃民》、《时事党课》3篇党建故事，居全国各级医院之首。

丰富工作载体，开辟党建新阵地。医院党建工作宣传队充分利用手机APP软件讲有声微党课，利用道德讲堂开讲红色故事，通过喜闻乐见的形式宣讲社会主义核心价值观，弘扬新时代高尚医德医风。目前，已累计在《健康报》网站、中国卫生计生思想政治促进会“共享e站”、中直机关微信群等多个高端媒体，发表党建信息和共产党员日记20余篇。

创新形式内容，主题党日凝心聚力。2018年6月29日，医院在水城中学大礼堂成功举办“不忘初心 党建秀”活动，党委书记孔祥之从83岁老艺术家牛犇入党说起，再次开讲“时事党课”；2018年7月6日，在医院举办的“牢记使命 特殊党课”现场，内科病房8名医护人员集体递交入党申请书，党委办公室以“共产党员先锋岗集体岗”名义，自编自演集体诗朗诵《我是共产党员》，倡议全院非党员中层干部和团员青年、一线职工积极申请加入中国共产党。

主动对接帮扶，“1+1”支部共建显成效。市三院行政第一党支部和莘县观城镇焦村党支部结为“亲戚”，先后6次进村开展共建帮扶、健康促进、医疗救助、党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣传等活动。

此外，市三院还把“三会一课”纳入医院质量管理，成立了“党建工作质量质控小组”，设置了《聊城市第三人民医院党建资料质控表（100分）》，每月底进行自查互查，排名公示，为得分最高党支部颁发“优胜红旗”。

创新发展——建立良好医疗服务体系

一万年太久，只争朝夕。改革开放的东风给医院带来了新的生机和活力。

党建是最好的“指挥棒”和“加油站”，事业是绝佳的“好平台”。四十年来，在每一个转型升级的关键时期，市三院党委班子都紧抓机遇，用面向未来、面向全市乃至全省的战略眼光和思维能力，树立全局思想去研究医院发展大计，从而纲举目张、势如破竹。

建立医联体，夯实群众健康基石。积极推进医联体建设，已成为推动医疗资源下沉、逐步缓解群众看病难的重要途径。2018年6月21日，聊城市第三人民医院心脑血管病专科联盟成立。来自全市心脑血管病项目负责人和各医疗联合体联盟单位成员40余家参加了大会。如今，以聊城市第三人民医院主导的医联体，已成为我市推进健康聊城建设、夯实群众健康基石的一支重要力量。

对外交流合作，实现“借智”提升。2013年与解放军总医院开展远程会诊；2014年与上海中山医院、山东省立医院合作开展远程会诊业务，使就医患者在市内就可以享受到国内、省内专家带来的医疗服务；聘请了美国宾西法尼亚医科大学心脏病中心主任查尔斯·布里奇斯等六人、伯明翰大学医学博士秦红伟为客座教授；聘请美国约翰普斯金大学神经医学系博士后研究员张子珍博士为该院心脑血管研究所名誉所长；2018年年初，由首都医科大学附属北京天坛医院、国家神经系统疾病临床医学研究中心、天坛神经系统疾病专科联盟联合举办的“中国临床神经科学峰会(CNS)暨天坛神经系统疾病专科联盟第二批成员单位签约仪式”在北京天坛医院新院区举行。聊城市第三人民医院以第二批成员单位的名义正式加入该联盟。

开通“空中120”生命救援通道。2018年5月，聊城市第三人民医院与上海金汇通航举行了直升机救援基地医院业务合作协议签字仪式。市三院成为聊城市区首家，并且是唯一一家直升机救援基地医院。

推进“6S”管理，提升医院形象。医院全力推行“6S”精细化管理，要求所有办公用品都要定位、定量、定容，统一规划、统一标示、统一整理，做到“有物必分类、分类必定位、定位必标识”，所有物品放置在规定位置，营造了整洁有序的工作环境和严谨到位的人事制度，提高了工作效率、保证了工作质量、确保了医疗安全，推进了医院标准化进程。

强化建设管理，保障医疗安全。医院投资260多万元，配备具有国内先进水平的百级净化水平层流操作台5台，百级净化A2型生物安全柜4台，建设了静配中心，使三院静脉用药从医嘱开具、调配到使用全过程更加专业、规范、合理。同时，静配中心为医生、护士、药师搭建了相互协调、相互沟通的桥梁，各科室通过不断调整工作流程，按时为临床提供成品输液，使患者能得到更加安全、优质、高效的医疗服务。

守护健康——技术和学科建设两翼齐飞

志之所趋不可阻，穷山距海不能限。

医疗技术和学科建设，如鸟之双翼，两翼齐飞，方能行稳致远。“技术创新，发展高新医术和精品专科”，是医院经过探索开辟出的崭新发展道路，结出了一项项丰硕的成果。

——神经内科、介入科走在全国前列。医院紧抓神经内科优势，建起包括脑卒中单元、脑血管病康复等在内的10个神经内科病区。溶栓取栓技术力量雄厚，年收治脑血管病15000多人，诊治脑血管病的技术已处省内领先地位。2017年12月14日，在2017年第六批中国胸痛中心及基层胸疼中心通过认证的单位中，聊城市第三人民医院的名字赫然在列；该院神经介入科常规开展脑血管造影、颅内外血管狭窄支架置入术、颅内动脉瘤栓塞术、动静脉畸形介入治疗、脑血管慢性闭塞再通术及急性脑梗塞血管内取栓术等项目，已完成手术2000多例，从治疗患者的数量和质量等指标上看，该院神经介入技术达到全国领先水平。

——外科手术再攀医学高峰。神经外科开展非体外循环下冠脉搭桥手术，脑动脉搭桥手术，已成功为多名“烟雾病”患者进行颅内外血管搭桥术；自主完成首例颈动脉内膜剥脱手术及首例治疗烟雾病的颞浅-大脑中动脉搭桥术。医院现开展了心胸外科、颅脑外科、骨外科，腔镜外、耳鼻喉科、小儿外科、普通外科、无痛诊疗等临床麻醉及手术、护理。麻醉手术科现有聊城市第一家数字化手术房间，在手术房间内就能与北京，上海等大医院专家共同制定手术方案，并指导医院大夫进行手术。

——一体化产房守护母婴健康。生宝宝，从待产到生产，短则数小时，长则十几个小时。聊城市第三人民医院自2017年推出一体化产房，待产、生产的全过程里，产妇几乎不用换床、换房间，可以方便家人陪同……

另外，医院拥有鲁西地区规模最大的血液净化中心和疾病康复中心，已先后实施血液透析治疗2万人次，极大提高了患者生活质量，延长了生存期，赢得了鲁西及周边群众的信赖。

大爱无疆——公立医院彰显责任担当

利民惠民，是公立医院始终不变的责任。

市三院党委一直认为，医院要发展，首先要贯彻落实党员全心全意为人民服务的宗旨，牢固树立一切以病人为中心的办院方向，勇挑“利民惠民”这个公立医院的责任担当。市三院在自身健康发展的同时，时刻牢记社会责任，热心社会公益事业，积极投身于捐资助学、救助孤残、扶贫济困、援青医疗建设、传递健康理念的社会公益活动中，谱写了一曲曲大爱情深的天使赞歌。

为贯彻落实省、市对口支援青海省的工作要求，满足西部偏远地区百姓的就医需求，切实解决当地医疗水平落后、医疗条件差、医疗物资短缺等实际问题，2018年8月14日，聊城市第三人民医院向刚察县人民医院捐赠了价值二十万元的医疗设备，让当地人民感受到了来自千里之外的深情厚谊。

2009年，聊城市政府与韩国光明市开展先天性心脏病患儿筛查患工作，超声检查资料收集齐全后，韩国医疗专家把该资料带回韩国后呈交手术组专家进行讨论分析，从中选择患儿赴韩国进行免费先天性心脏病手术治疗。9年来，已累计协助为9批41名家庭困难儿童实施免费先天性心脏病手术，手术后患儿恢复效果满意。前不久，第十批先心病儿童筛查工作刚刚完成，预计今年十月底，这批孩子们将赴韩国接受手术治疗。

岁月如歌——跨越发展造就最美风景

如今，每天天一亮，聊城市第三人民医院的医护工作者们就已经投入到紧张忙碌的工作中。在刚刚投用的2万平方米智能化病房大楼内，众多患者在这里得到及时妥善的医治和高质高效的服务，他们承载着病痛而来，携带着欢笑而归。

这是医院几十年来发展的一个缩影。放眼医院整体建设，更是让人不由赞叹：聊城市第三人民医院现为中美脑中风协作中心聊城防治基地、中国卒中中心联盟单位、国家卫计委“十年百项”脑血管病早期检测中心；解放军总医院、上海中山医院、山东省立医院均设在该院设立了远程会诊中心；医院还设有聊城市“心脑血管病研究所”、“颈肩腰腿痛研究所”、“股骨头坏死研究所”。此外，医院还顺利通过了ISO9001国际质量体系认证，医疗质量和服务水平进一步提升，以傲然姿态屹立鲁西杏林。

还有一组数字，印证着医院的辉煌：医院设有神经内科、心内科、颅脑外科、腹腔镜中心、介入科、妇产科、影像中心、超声科、特检科等50个临床医技科室，开放床位1000张，现有在职职工1037人，专业技术人员998人，其中高级专业技术人员119人，中级250人，博士、硕士研究生107人；拥有国际先进的美国GE1.5T绿色核磁共振、宝石能谱CT、美国GE数字减影大型血管造影机、日本阿洛卡彩色超声诊断仪、奥林巴斯电子胃肠镜、气管镜、腹腔镜等万元以上大型医疗设备500余台……

有志者事竟成，众行者必致远。聊城市第三人民医院高标准、大目标、跨越式的发展模式令同行为之敬佩，百姓为之感叹，职工为之自豪——

医院先后获得“全国首批人民满意医院”、“全国诚信示范医院”、“全国服务质量满意单位”、“全国第一届敬老文明号”、“2017改善医疗服务示范医院”、“医院人文管理荣誉奖”、“省级文明单位”、“山东省卫生系统先进集体”、“山东省医院管理先进单位”、“山东省健康促进医院”、“全省百佳医院”、“全省惠民医疗先进单位”、“全省卫生系统先进单位”、“山东省廉洁行医树新风先进单位”、“聊城市优质护理服务示范病房”、“热心慈善事业先进单位”、“聊城市三八红旗集体”、“聊城诚信医疗品牌”等一系列荣誉。

长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。我们有理由相信，乘着改革开放的春风，聊城市第三人民医院定会不忘初心、牢记使命，奋力拼搏、苦干实干，在新时代新征程中续写新的辉煌！（聊城市第三人民医院供稿）