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冬季进补 吃点当归党参煲黄鳝

2018年12月27日09:07 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：益气补血。

　　推荐人群：体质虚弱人群或者想冬季进补的人。

　　材料：当归10克、党参20克、枸杞5克、桂圆肉5克、黄鳝500克、瘦肉50克、生姜和黄酒适量（3~4人量）。

　　烹调方法：将黄鳝洗净剖腹去内脏，切段；往锅中放入姜片，用油稍炒至半熟；将所有食材一同放入锅中，加入1.5升清水，武火煲开后改文火煲1个小时，调味食用。

　　汤品点评：黄鳝是补虚的佳品，中医认为其性温味甘，具有补五脏的功效，对于身体虚弱、气血不足的人群有不错的补益作用。

　　《中华本草》里记载黄鳝不但可以补气血，还可补肝肾、强筋骨、祛风湿，可用于腰膝酸软、风寒湿痹、久痢脓血等症。从现代营养学角度来看，黄鳝是一个低热量、高蛋白、富含铁的营养食物，经常食用能够达到补充蛋白质，改善贫血的效果，还不增加过多脂肪。

　　这款汤水用当归、党参、圆肉等补益气血的食材搭配黄鳝，使汤的药膳功效得以加强。鉴于本汤水性质稍温，有虚热、实热、外感的人群暂不宜食用。

(责编：许晓华、杨迪)


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