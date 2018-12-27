权健火疗与吃辣椒没大区别咋那么多人上当

做火疗和吃辣椒的感受没有本质的区别，风险和价钱却大不同。

一篇《百亿保健帝国权健，和它阴影下的中国家庭》，将权健集团有限公司带入了舆论漩涡。文中还提到了权健公司的“火疗”业务。其实，在这篇文章没火之前，权健为外人所知的是他们一直推广的火疗养生。

权健称火疗是科学与玄学的结合，荒唐

在2016年8月中央电视台中文国际频道《中华医药》栏目《健康故事：夏天里的“一把火”》节目中，权健公司对火疗的介绍是：

火疗——它不是人们所了解的中医、西医，但它具备了中西药治病的功能，它不同于针灸、按摩、刮痧、拔罐，但它具备了它们共同治疗疾病的效果，它是西方科学和东方玄学相结合的一门新型学科。

火疗的具体方法是：用湿毛巾铺在患处涂上酒精加热，打通全身经络，然后涂上火龙液，透过真皮吸收到肌肉、骨骼及血液里直达病灶部位，达到有病治病，无病强身的目的。

很多做过火疗的人会评价说：“太舒服了，整个人感觉轻松很多。”那么，火疗真的能治病吗？根本没用。所谓火疗，不过是拔罐、刮痧的一个马甲而已。

略有不同的是，拔罐、刮痧通常都会对皮肤造成一些伤害，火疗则有潜在的大面积烧伤的风险。而冒着这些风险做火疗，除了可能得到短暂的“舒服感”外，不可能有任何疗效的。

如果按照《五十二病方》、《黄帝内经》、《伤寒杂病论》、《千金要方》等六部中医典籍为主要参考依据，火疗法的源流可以归纳为炙、焫、熏、熨、温针、烧针、灸、烙等八种方法，这个和垫块毛巾洒上酒精大火烧烤也没什么关联；如果以《黄帝内经》、《伤寒杂病论》记载的焫法、熏蒸法、熨法、温针、烧针和艾灸等六种火疗法的论述为语料，权健火疗说自己是中医也是驴唇不对马嘴。

其实，就连权健都不好意思承认是中医。其表述是：“西方科学和东方玄学相结合的一门新型学科。”

但西方科学不背这个锅。科学是一种理性和开发认知世界的方法，和保持神秘的玄学是天然对立的。如果科学和玄学能结合，就像“圆乎乎的正方形”一样荒唐。

火疗与吃辣椒没本质区别

那么，为什么会有做过火疗的人感到舒服？

火疗的时候，身上烧着大火会让人更紧张，紧张的身体会有应激反应，可以引起血浆的儿茶酚胺类激素（主要是肾上腺素和去甲肾上腺素）浓度迅速升高。这种激素会让人上瘾。

与此同时，持续的高温还会让人体分泌一些和吗啡相似的镇痛物质，比如内啡肽。这些激素会让人短时间感觉不到疼痛，但当火疗结束后，人体马上放松下来，那些还没有代谢掉的残余的内啡肽就会让人感到非常舒服。

与此相似的情况是吃辣椒。辣椒中的辣椒素能和口腔中的一些受体结合产生类似于疼痛的信号，这种信号传导到大脑中，就会让大脑产生内啡肽。辣劲过后，剩余的内啡肽就会让大脑产生快感。

所以，做火疗和吃辣椒的感受没有本质的区别，风险和价钱却大不同。

火疗的这个仪式中，还有一个标准程序，是在顾客身体上涂抹权健火龙液。这种液体，后来被改名为权健体用精油。

权健宣称，这种集合数十种天然植物成分的产品，涂在皮肤上，配合火疗可以迅速透过表皮由真皮吸收渗透到体内，就能“活气血、通经络、祛湿毒”。

但这几十种天然植物具体包含什么，却是秘而不宣。其产品包装的成分表中仅可看出五种成分，植物油、人参根水和当归提取物、红花籽油和油橄榄果油。

研究发现，人体皮肤的一个重要功能是屏障功能，就是保护身体中的水分不流失，防止身外的物质进入身体。包括水这种分子级别的物质都无法透过健康的皮肤进入身体。所以，权健火龙液这种数十种根本不起治疗作用的天然植物成分，没机会进入皮肤健康者的体内。

反而，权健火龙液中的植物油和橄榄油中，大部分都含有油酸。油酸具有的促渗透作用，可能会破坏角质层的屏障功能，导致皮肤敏感，起红疹，甚至红肿。所以，权健火龙液中的油酸对皮肤构成了潜在风险。如果皮肤屏障被破坏，几十种不治病的天然植物都进入身体，致病的概率也是不低的。

爽临（科普学者）