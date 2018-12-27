老人找个伴要过五道坎

受访专家：中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长 杨 萍

中国式婚姻推崇“执子之手，与子偕老”，然而，世事无常，当一些老人失去伴侣，晚年孤单，随着时间的推移，他们内心对“陪伴”的渴望会越来越强烈。在大城市，越来越多老人在公园相亲角寻找伴侣，其内心的酸甜苦辣值得探究。

低温挡不住相亲热情

12月的一个周六，是北京东城区菖蒲河公园相亲日，零下6度的低温阻挡不住老人们交友相亲的热情。公园凉亭里、河道边，四五十位老人三五成群聊天谈话，几个老阿姨穿着裙子，化了淡妆，涂着口红，老大爷围巾围得整齐利索。据了解，天气暖和的时候，相亲老年人多达几百人，整体上看男士数量多于女士，双方聊合适了就去找个餐厅一起吃饭喝茶。不过每月牵手成功的人数不多，更多老年人还在艰难地寻找。

今年70岁的彭大爷第二次来公园相亲。“我老伴离世3年了，子女都在外地，身体也不太好，我普通工人退休，退休金不多，但有房子，希望有个老伴互相照顾。”

住在公园附近的王阿姨今年72岁，子女也很支持她追求幸福，“我希望找个生活习惯差不多的，身体一定要比较健康。”

67岁程女士来自吉林，她特意穿着貂皮来相亲，开口就谈条件。“我都这个年纪了，要考虑点实际的，我想找一个有房的，愿意为我花钱的，要不哪天对方甩了我，我不成了免费保姆了？”她在公园相亲4年了，总也不成功。

73岁的宋大爷有房有退休金有医保，子女都在国外，他希望找个人照顾自己的起居，不过他担心财产分割，只愿意同居，不愿意领证结婚。

孤独不安，想找个伴

随着我国人口老龄化的加快，老年群体中的单身者也越来越多，尤其是独居单身老人的再婚问题愈发凸显。国家统计局数据显示，截至2017年底，全国65周岁及以上老年人口有1.5亿，占总人口的11.4%；据全国第六次人口普查，我国丧偶老人占老年人口的27%左右，约为4748万。中国社科院的一项调查显示，80%的丧偶老人有再婚愿望。

很多人觉得老年人不缺吃不缺穿，为什么要再婚？老人们讲述了自己的故事。提到来相亲角的原因，彭大爷言语中满是无奈：“都说少年夫妻老来伴，我老伴去世3年多，谁也没法替代。没有了老伴的家，冷锅冷灶，空空荡荡，这种孤独的滋味我跟谁说啊。”说到这里他眼角有点红，“棋友老常跟我情况差不多，上个星期他在家去世了，是突发脑溢血，过了3天才被发现。我身体本就不好，独居生病连杯热水都没人送，真怕我也有这么一天……年轻人很难理解我们的苦衷，我们来这只是想要一个伴儿。”

王阿姨兼任红娘，在这里经常有人请她帮忙牵线拉媒。她告诉记者，来找她帮忙牵线的老人中，很多是因为家庭关系不和谐来找情感寄托的。比如有的老人和子女关系不好，脾气倔强不愿沟通，有的老人长期被子女忽视，感受不到家庭温暖，他们希望有个人能理解自己的情感诉求，或者搬出去重新感受家庭温暖。

此外，在走访过程中记者发现，很多老年人非常现实，比如很多男士想找一个保姆型的同居者，照顾起居；女士则希望找到一个经济上的依靠者。与之相反，纯粹来找精神伴侣的也有，他们多为文化水平较高的老人，以往的婚姻干预因素较多，现在想要一场“自由恋爱”。因性需求来“相亲”的单身老人也不乏其人。王阿姨直言，“有些老头专挑傍晚来公园，看对眼吃个饭就开房。我看报道说，老年人艾滋病也挺多的。”

中国老年学和老年医学学会老年心理分会秘书长杨萍表示，美国社会心理学家马斯洛曾经将人的需求划分为五个层次，依次是生理需求、安全需求、社交需求、尊重的需求和自我实现的需求。老人求偶，这几个需求都有涉及。随着年龄的增加，健康程度下降，很多老年人觉得死亡离自己越来越近，因此他们需要寻找新的伴侣，照顾自己的生活，一同对抗死亡恐惧，满足安全需求。

有些老人以前身居要职，退休后容易消沉，因为没了事业，没了下属尊敬，又感受不到被社会需要。离异多年的他们会希望找个老伴来照顾他、“捧”着他，证明自己还是被人需要的。

还有，子女和老人两代人在情感、需求和行为方式上都有一定的差别，子女无法替代夫妻之间的情感支持，老人们渴望寻找到新的人生伴侣，另找家庭的温暖。此外，性需求是每个人的合理需求，老年人也一样，社会需要正确看待。老人不必压抑避讳，也不要自我放纵。

寻伴路上五个障碍

尽管需求强烈，然而杨萍表示，老年人寻找伴侣面临很多困难。

媒体上，一些“老人再婚被骗房产”“老人再婚容易被抛弃”的个案传播，容易让老年人对新的伴侣产生不信任感、不安全感。杨萍分析说，很多老年人找不到伴侣的原因也正在于此：一味想向别人索取安全感，却害怕别人把自己的东西都拿走。总希望对方多付出，自己少付出或不想付出。有这种心理作怪，不仅很难找到伴侣，更难达成和谐的关系。

居住及经济条件也是老年人寻找幸福的障碍，有些丧偶老人把住房分给了子女，自己在几个子女的家里轮流住，独立生活的收入不足，离开子女后重新组建家庭有困难。

此外，社会对老年相亲和再婚的理解度、支持度都不足。很多人的观念还很保守，觉得找老伴不好意思；周围人也容易忽视老年人的需求，甚至盲目指指点点，给老年人压力。

即使谈得来，在生活中，老人们也不一定相处得来。几十年养成的生活习惯，很难更改和磨合，容易把两人的情感打败。

除了公园相亲，单身老年人还会通过社交活动、朋友亲戚介绍、婚介所等方式寻找伴侣，少部分老年人还会上网择偶。不过，相对而言，很多老年人社交面窄，退休后圈子比较小，去婚介所容易遭遇骗局，而上网择偶又有一定技术门槛，这些都阻碍着老年人晚年寻找幸福。

老来寻伴要注意

俗话讲，人生难得老来伴，老年人寻找伴侣有很多积极意义，但需要注意一些问题。杨萍建议：

1.正视自己的情感需求。不管到什么年龄，人都有寻找幸福生活的权利，老年人也可以勇敢追求幸福生活。

2.持有正确的婚姻观念。想清楚自己想和什么样的人一起度过晚年，是要找一个“钱袋子”、一个保姆，还是要找相濡以沫的人。真诚相亲，不要总想着用婚姻解决自己现实问题。

3.注意安全。公园虽然是一个交友的好地方，但毕竟是个开放的陌生环境，老年人在此相亲一定要注意安全。时刻保持谨慎，注意核实对方的真实情况，如对方身份、家庭情况、财务状况、工作生活经历，然后再谈进一步交往。

4.有条件的，最好在老朋友熟人里找伴侣。这样彼此知根知底，更容易建立信任感。还可以通过共同爱好寻找伴侣，这样更容易彼此欣赏，付出时也会心甘情愿。

5.老年人找到伴侣了，最好登记结婚。一来可以保障自己的合法权益，二来避免对年轻子女产生不良影响。如果担心以后产生财产纠纷，可在婚前明确权利和义务，进行财产公证。▲