中国经济改革研究基金会健康工程在京启动，科技赋能解决看病难问题

12月26日，由中国经济改革研究基金会发起的健康工程启动大会在钓鱼台国宾馆举行。作为该工程的核心专项，“智慧医疗”旨在通过科技赋能解决二三线城市甚至县乡级群众看病难题。

健康工程智慧医疗专项响应“实施健康中国战略”，以解决我国基层缺乏优质医疗资源、老百姓看病难的问题为出发点，以互联网、人工智能、远程视频等技术在医疗健康领域的应用为手段，将优质的专家资源和医疗设备下沉到全国2851个县，让偏远地区的人们在家门口、花较少的钱就能及时的得到全国顶级三甲医院医生专家的诊断。

据智慧医疗专项办公室秘书长、希蓝科技创始人李强介绍，该智慧医疗专项第一阶段以心血管病为重点，将动态心电、动态血压、呼吸睡眠监测、眼底影像等优质的医疗设备通过公益活动下沉到县乡级医院，由县乡级医院的医生给患者做检查，再由全国心血管病排名前5的医院或各省心血管病排名前3的医院的专家借助互联网平台、人工智能辅助分析工具和视频会诊系统做数据分析与会诊，使得偏远地区的患者在少跑腿、少花费的同时得到及时准确的诊断。智慧医疗专项在推动过程中，还会对县乡级医生进行培训和指导，通过实践提升我国基层医生的水平。

据国家心血管病中心阜外医院专家黄建凤教授介绍，该智慧医疗专项可以让基层患者获得“诊断快、结果准、跑腿少、花费小”的服务，具有非常大的社会价值。