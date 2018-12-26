天然抗生素 有望对抗耐药性感染 

据国外媒体报道，美国科罗拉多大学博尔德分校的化学研究员最新开发出一种合成和优化天然抗生素化合物的新方法，这种化合物未来有一天可能用于对抗致命的耐药性感染，例如金黄色葡萄球菌。

数据表明，美国每年有200多万居民饱受抗生物耐药性感染的折磨。2018年一项研究发现，2015年欧洲有3.3万人死于耐药超级细菌感染。

之前研究人员发现一种天然形成的抗生素化合物——硫肽类抗生素，具有独特的杀菌作用。但是它们的结构多样性使其很难在足够大的范围内合成具有医疗作用的分子。

研究人员发明了一种新的催化剂来驱动这些反应，促使硫肽的合成。他们的努力产生了两种具有广泛代表性的新型抗生素：微球菌素P1和高硫青霉素I。这两种化合物具有高医药性，可按比例调制，不会产生有害副作用。

这些抗生素化合物需要完成临床试验，才能获准用于人体实验，这一过程可能需要多年时间。