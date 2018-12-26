大妈吵架被气死！生气是身体的一场“小地震”

去年，杭州桐庐两大妈吵架，一名大妈在吵架后死亡，吵架的另一方该负责吗?近日，桐庐院审结了这起“气死人”的官司。

李大妈和钟大妈在浙江桐庐一家针织厂上班，去年12月的一天，两人发生争吵，约半小时后钟大妈晕倒，送医抢救。第3天，钟大妈死亡。今年4月，钟大妈家属将李大妈告上法庭，要求其赔偿21万余元。近日，法院审理认为，被告李大妈与钟大妈发生争吵，客观上给钟大妈在精神、心理上造成刺激，其行为与钟大妈血压升高并最终死亡有一定因果关系，酌定该事故所产生的损失由李大妈分担10%。李大妈最终判赔7万元。

生气可以说是身体的一场“小地震”，两小时内特别危险!

发表在《欧洲心脏杂志》上的一项研究就发现，在愤怒情绪爆发后的两小时，脑卒中(中风)的风险会增加3倍，心脏病突发风险则会增加5倍，已有心脑血管疾病突发史的人，风险更高。

“生气会引起交感神经兴奋，血压升高，心率加快，这的确会加重心脑负担，这个时候往往容易突发心脑血管意外事件。”武汉大学人民医院中医科主任宋恩峰说，不少心脑血管疾病都受情绪因素影响，比如临床上冠心病病人生气后，容易胸闷胸痛;高血压病人大怒后，容易面赤耳红，出现剧烈头痛，这都是生气对身体产生的“急”影响。而生气对身体的“慢”影响也不可小觑，中医讲肝气郁结，比如乳腺增生、妇科肿瘤、胃病、心脏病、高血压、甲状腺结节等等都跟情绪有一定关系。

生气难以避免，如果真的生气了，生气后两小时尽量少干这些事情：一是生气后最好别开车，当心“怒路症”影响你的判断。据美国弗吉尼亚理工大学一项研究显示，生气时开车，车祸的几率约是正常开车的9.8倍。二是生气后别运动。生气本来就升高了血压和心率，此时再运动，无疑是“雪上加霜”，会造成心脏耗氧量增加，导致心肌缺血缺氧，增加心脏负担。三是生气后别喝酒。解酒消愁，酒精或许能麻痹你对痛觉的敏感，也会加重愤怒之火。此外，生气后也别着急吃饭。气愤情绪会影响人们神经的调节，从而影响胃肠道的蠕动和消化液分泌，造成食物消化吸收不完全，极易导致消化不良。

人有七情六欲，生气在所难免，从健康角度还是要学会控制自己的情绪。“现实生活中不少人都有这种感觉，遇到一件事觉得很暴怒，当时觉得这个事情大得不得了，但是可能过了半天，就会觉得不是什么大不了的事了。”宋恩峰说，首先，平时要有一个“大事化小，小事化了”的好心态。其次，要学会冷静。发生吵架争执时，可以先主动离开这个环境，找个凉爽的地方或用冷水洗洗脸。通过“冷”让自己冷静，同时也可以分散自己的注意力。

此外，宋恩峰建议可以试试总结多年的中医经验方——气平方，取香附、柴胡、佛手、郁金、白芍各10克，水煎服，每日1服，分两次服，对急躁易怒、失眠、胸腹胀痛等有较好疗效。

本文参考：

①杭州日报微博

②健康时报：生气后两小时啥也别干