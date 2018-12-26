让抗癌药原料零关税利好惠及民众

据媒体报道，来自财政部的消息，临近年底，国务院再度抛出降税大礼包，涉及降税的商品超过700项。值得关注的是，抗癌药原料氟他胺、比卡鲁胺、多西他赛、紫杉醇等多款药原料进口税率由6.5%降至零。一些罕见病原料药进口税率由9%同样降至零关税。

一直以来，癌症都是困扰民众生活的深渊。据披露，国家癌症中心发布的《2017中国肿瘤登记年报》显示，我国每年新发癌症病例429万，癌症死亡281万例，相当于平均每天过万人、每分钟约7人确诊患癌。一个家庭一旦有了癌症病人，个体的生命、家庭的经济，都会在旷日持久的消耗中被拖垮。

这中间，救命的抗癌药价格居高不下，是一个重要原因。今年上半年，电影《我不是药神》因其直击民生痛点而备受关注。可以说，抗癌药价格已成为全社会高度关注的焦点问题。在解决“救命药”问题上，再也不能等下去了。

抗癌药价格为什么高？一方面，目前的关税、增值税和各级药品代理商经营费用，占据一些进口药品价格的较大部分；另一方面，也与外资药品价格过高有关。因此，破解之策，一是降低关税，把实惠留给终端消费者，当下的“零关税”就是一项关键性举措；二是要加快仿制药研制。事实上，今年4月和6月的两次国务院常务会议，已决定对进口抗癌药实施零关税并鼓励创新药进口，加快已在境外上市新药审批、落实抗癌药降价措施、强化短缺药供应保障。

从5月1日起，国家已对包括治疗癌症常用药在内的28类进口药关税降至零。结合此次抗癌药原料零关税，可以看出，无论是成品药，还是原料，中国对抗癌药的进口均采取零关税。这也意味着，来自政策层面的善意，正在覆盖抗癌药的全链条，并将必然转化为民众实实在在的利益。

当然，降低税率必然会触动一部分既得利益者，对此必须引起高度警觉。据媒体此前报道，进口抗癌药降税之后并没有降价，政府让出的税变相地进入了各级药品经销机构和医疗机构的腰包。这样的结果，显然不符合政策设计的初衷，对于民众的期望而言，无疑也是一种刺激。

此次抗癌药原料降价，不仅应该成为抗癌药研制的利好，也应该成为民众的利好。降下去的关税，绝不能再度被各个环节所侵蚀。

接下来，政府主管部门应加强监管，以严厉的措施打破医药行业的垄断闭环，降低抗癌药的终端价格，让“救命药”真正发挥作用，从根本上减轻癌症患者及其家庭的经济负担。

（作者：斯远，系媒体评论员）