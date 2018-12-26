怎么突然爱吃盐了？原来是因为……

很多人喜欢吃咸味食物是因为它能激活味蕾。然而，如果你发现自己比往常更爱吃盐，那就要给与足够的关注，可能是因为身体存在健康隐患。

美国《赫芬顿邮报》近日总结了一些渴望吃咸味食物的常见原因，以及抑制这种欲望的方法。

锻炼量太大

当我们出汗时，身体已经耗尽了钠，这就需要食用更多的钠来恢复血清中正常的钠含量。过度运动、长距离跑步或任何剧烈运动都可能因电解质失衡而引起对盐的渴望。

在某些情况下，喝运动饮料能补充电解质。你也可以通过混合柠檬(或酸橙)汁、生姜、一撮海盐和一勺液体甜味剂(如蜂蜜或龙舌兰)来自制电解质饮料。

经前综合征

经前综合征会导致女性对食物的渴望。这是因为女性在月经期间胃口不太好，吃些咸味食物可以开胃。虽然吃椒盐卷饼或薯片可能让她们感到安慰，但也可能导致经前综合征的一些其他不适症状，吃了太多的盐会导致腹胀和水肿。

压力太大

辛苦工作一整天可能会促使你伸手去拿一袋炸薯片。对盐的渴望可能是无聊或压力等原因造成的结果，这会导致人们无意识地吃进去比他们实际需要更多的盐。

睡眠不足

美国加州大学伯克利分校的研究者发现，睡眠不足使人容易屈服于垃圾食品的渴望。因此，睡眠时间不充足可以解释你为什么第二天下午克制不住吃零食的欲望。

味蕾习惯了

随着时间的推移，人们可以建立起对咸味食物的耐受性。这意味着，如果我们习惯于吃咸的食物，为了品尝到额外的美味，需要吃比以前更多的盐。

脱水

脱水也可以表现为对盐的渴望。当身体没有足够数量的液体来正常工作时，就会发生这种情况。脱水是身体告诉你多吃多喝咸味食物的方式。

如果女性怀孕了，也会发生这种情况。由于怀孕引起的呕吐或恶心，引起脱水，造成她们爱吃咸味食物。臧芷安/编译