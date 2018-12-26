不喝咖啡就犯困？FDA：过量摄入咖啡因或致死

你早上第一件事就是喝一杯咖啡或茶，希望以咖啡因开始一天的生活吗?你是不是随后又用一两杯含咖啡因的饮料跟进，然后全天再喝几杯咖啡?美国食品和药物管理局的专家们提醒，咖啡因可以成为大多数人健康饮食的一部分，但过多的咖啡因可能会对您的健康构成威胁。

1.哪些食品和饮料含有咖啡因?

咖啡因在咖啡，茶和巧克力的植物中自然发现。在一些用作调味品的植物中也发现了它，如瓜拉那，或南美流行的替代茶，例如巴拉圭茶(Ilex paraguariensis)和冬青(Ilex guayusa)。咖啡因也可作为食品和饮料的成分添加。

2.如何知道食品或饮料中含有多少咖啡因?

一般食品的标签上都会标明含有多少咖啡因的信息。如果没有那么在购买时要多加小心。另外，有几个在线数据库可以估算某些食品和饮料(如咖啡和茶)的咖啡因含量。

作为参考，350ml左右含咖啡因的软饮料通常含有30至40mg的咖啡因，230ml左右的绿茶或红茶含有30-50mg咖啡因，以及230ml左右的咖啡，咖啡因接近80至100mg。能量饮料中的咖啡因含量范围为每230ml约有40-250mg咖啡因。

3.如何知道自己是否摄入了过多的咖啡因?

对于健康的成年人，FDA指出每天摄入400mg咖啡因，也就是大约四到五杯咖啡是可以的，但是这却取决于人们对咖啡因的反应以及个人身体的代谢的速度(分解)。

当你出现了失眠、抖动、焦虑、心率快、胃不舒服、恶心、头痛、烦躁不安等症状时，就说明你的咖啡因摄入过多了，要注意减少。

4.过多摄入咖啡因会对健康构成危险吗?

美国食品及药物管理局(FDA)估计，快速摄入约1200毫克咖啡因(连续喝上12杯)，或0.15汤匙纯咖啡因，会到导致癫痫发作等毒性作用。咖啡因过量的风险随着产品中咖啡因浓度的增加而增加，尤其是纯净而高浓缩的咖啡因产品在过去几年里已经导致至少两位美国民众死亡。这些产品通常标记为膳食补充剂，由粉末或液体形式的纯咖啡因或高浓度咖啡因组成，通常以散装包装的形式销售，每个容器最多可食用数千份。

仅仅一茶匙纯粉末咖啡因所含的咖啡因量就相当于28杯咖啡，而半杯高度浓缩的液体咖啡因产品所含的咖啡因量就相当于20多杯咖啡。这些有毒物质会造成严重的健康后果，甚至死亡。

5.如何减少咖啡因带来的副作用?

如果你习惯每天喝含咖啡因的饮料但是现在想要戒掉，那么最好逐渐这样做。突然停止会出现戒断症状，与阿片类药物或酒精戒断不同，咖啡因戒断不危险，但是它会让你难受，会出现头痛，焦虑和紧张。(孙欢/编译)