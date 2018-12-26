眼睛总跳眼睑痉挛是小问题？千万别不当回事儿

人们常说“左眼跳财，右眼跳灾”。眼睛总跳究竟代表什么？真的会给我们暗示未来的某种信号吗？法国《阿尔萨斯报》给你答案。

眼睛总跳，眼睑痉挛，无论是上眼睑还是下眼睑，都是肌肉的无意识收缩。这种情况往往只会持续几分钟，但有时也会持续一段时间。少数情况下，也是部分重大疾病的症状。通常，眼睛总跳意味着缺乏睡眠、压力过大、缺少镁元素、过量摄入咖啡因、烟或酒、过度换气或者过度疲倦。长时间不眨眼地盯着屏幕造成的眼睛干涩或是眼部疲劳也会造成眼睑痉挛。极少数情况，眼睑痉挛是一些神经疾病发作的征兆，如帕金森病、 渐冻人、 图雷特综合征(抽动症)、 莱姆病等。

所有的肌肉组织都有可能发生痉挛像腿、胳膊等，但眼睛是最容易产生颤动的部位。如果经常有眼睑痉挛的症状或是持续时间较长，最好去看医生检查是否与一些神经疾病有关。

如果不是疾病但眼皮总跳，就需要严格执行卫生学的要求，多睡觉、少摄入咖啡因、多吃富含钾元素的蔬菜、谷物、豆类、饮用一些矿物水等。缺少钾元素会导致对压力的承受能力更差。(实习编译：喻青 审稿：赵怡蓁)