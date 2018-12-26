长期食用有机食品有益健康 患癌几率降低两成以上

吃有机食品真的有益身体健康吗？据《法兰西西部报》报道，《美国医学会杂志 内科学卷》发布的最新一项研究成果表明，长期食用有机食品能够使患癌几率降低25%。

上述研究由巴黎流行病学和统计学研究中心着手进行，研究人员分别来自法国国家农业研究所、全国保健和医学研究所、法国国立工艺学院和巴黎第十三大学。他们历时7年，对近7万法国人的健康状况进行了追踪调查，研究其饮食习惯与健康之间的关系。其研究结果显示，有机食品食用者患淋巴癌的几率降低了76%，其中绝经期女性患乳腺癌的几率降低了34%。研究人员表示，尽管我们无法仅凭这一项研究就为食用有机食品与癌症患病率降低之间的因果关系下定论，但调查结果显示大量食用有机食品确实能够降低罹患癌症的风险。

对此，科学家假设道，传统食品中农药残留量更高，对健康危害更大，而有机食品中农药残留量较低，可能存在某些营养物质对健康有益。

研究人员表示，尽管对68946个样本进行了调查研究，但由于其中大部分是女性，因此还需要更多新的调查研究来证实他们的研究成果。(实习编译：杜亦璞 审稿：赵怡蓁)