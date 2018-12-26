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想要瘦身 吃饭时不要喝水

黄婷

2018年12月26日09:11 来源：环球网

减肥时，在吃饭前喝大量的水，这样会容易产生饱腹感，从而减少食物的摄入……如果你还在实践这种做法，现在请立即停止。日本Peachy网站告诉你为什么进餐时不能喝水。

人体消化食物时胃酸发挥着重要的作用。进入胃里的食物也是通过胃酸的溶解来促进消化吸收。可是，如果进餐前喝了大量的水，胃酸就会被稀释，从而延长消化的时间，增加胃的负担。

胃工作时全身的血液都会集中到胃部，所以中午时候会感到困乏。如果晚饭吃得很晚，胃就会工作到很晚，进而影响睡眠，身体就会容易感到疲惫。

而如果消化不好，胃里会有残留的食物，当然就不会起到减肥的效果，反而会引起身体浮肿和脂肪的堆积。

那什么时候喝水最好呢？正确的做法是感到口渴的时候。但如果一口气喝太多，体液会被稀释，这也是不行的。大量喝水，大量出汗，体内盐分会大量流失，可能会导致低钠血症。所以一定要注意。

(责编：许晓华、杨迪)


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