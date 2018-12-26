又一波冷空气到货！上一次宝宝领取的感冒、发烧、鼻塞、咳嗽……还没断根，这次又来了。作为家长，遇上这种反复感冒的孩子，是不是很心塞？

孩子反复感冒、咳嗽，到底是什么原因？怎样预防？南方医科大学珠江医院儿科中心副主任医师谢海瑞教授说，这种病与小儿反复呼吸道感染有关，日常照顾上要多费心思，才可以促进康复，避免复发。

是什么导致婴幼儿反复感冒？

儿童反复呼吸道感染是儿童常见的呼吸系统疾病，多见于学龄前儿童，尤以3岁内婴幼儿多发。统计资料显示，在发达国家，高达25%的1岁以下儿童及18%的1～4岁儿童反复呼吸道感染。

谢海瑞介绍，儿童反复呼吸道感染的全身症状包括发热、乏力、食欲差等表现，并根据感染部位表现为不同的症状，如咳嗽、咽痛、流涕、喘息等。这些程度将不同程度影响儿童生长发育状况。

谢海瑞说，儿童呼吸道感染的主要致病微生物为细菌、病毒、肺炎支原体等，而造成反复感染的相关因素主要包括以下几个方面：一是遗传和生理因素，如原发性免疫缺陷、过敏体质、先天性呼吸系统结构异常、先天性心脏病等；其他因素还包括缺乏母乳喂养、使用安抚奶嘴、卧姿奶瓶饮奶、偏食、厌食、维生素摄入不足、早期参加日托中心、营养不良、不接种疫苗、居住环境潮湿、气候急剧变化等。

支招：改变生活习惯可防病

谢海瑞提醒家长，在呼吸道感染急性发病期，应积极就诊，由小儿呼吸、免疫、五官、心内等相关专科医生在进行抗感染对症支持治疗基础上，寻找潜在基础疾病，并采取相应的病因治疗措施。不过，平时环境性预防和生活习惯的改变也非常关键。必要的时候，家长也可以寻求儿保医生的帮助，对孩子的生长发育进行评估指导，为孩子日常的饮食、睡眠、运动提出合理的建议。

对于反复呼吸道感染患儿，父母在居家照护时可以在四大方面加以注意。

1.护理：

生活环境保持整洁通风，避免儿童接触二手烟，尽量避免去人群聚集的场所。衣着应为棉质、穿脱方便、利于运动。

2.饮食：

根据儿童年龄选择合适食材，保证营养均衡。如尽量坚持母乳喂养至少到6月龄，辅食添加品种要多样化，培养定点、定时、定量、自主进餐行为习惯。控制餐间零食，避免挑食、偏食。并适当补充营养素，如维生素A、D等。

3.睡眠：

婴儿出生后即可进行睡眠训练，睡眠环境稳定，有固定小床，居室光线柔和，睡前保持平静，可听催眠曲、用低调小声讲故事帮助幼儿入眠，逐渐培养儿童熄灯自主入睡，避免奶睡、抱睡、摇睡。

4.体格锻炼：

——三浴锻炼

空气浴：如开窗睡眠，户外活动。婴幼儿出生后应尽早开始进行户外活动，最好到人少、空气新鲜的地方，开始户外活动时间由每日1~2次，每次10~15分钟，逐渐延长到1~2小时，年长儿应多在户外玩耍。

日光浴：日光浴时间冬季可在近中午，夏季在上、下午进行。进行日光浴时应戴帽护眼并平卧，全身均匀接受日光浴，时间25~30分钟/天，1月为1期，休息1月进行第2期。日光浴时不宜空腹，并应及时补充水分。

水浴：新生儿脐带脱落后即开始温水浴，并尽早开始冷热浴，即以温水（水温32℃~33℃）进行沐浴，最后以少量冷水冲淋躯干。4岁以上儿童可以开始学习游泳。

——体操

生后1~2周健康新生儿可进行婴儿抚触操，2~6月龄进行婴儿被动操、俯趴训练，6~12月龄进行爬行训练，鼓励安全环境下无围栏限制的摸爬滚，12~18月龄学走尚不稳时，在成人扶持下进行有节奏的活动，18月~3岁的幼儿可配合音乐做模仿操，3~6岁龄儿童科进行徒手操、广播操及各种健美操锻炼。

——中医调养

定期进行中医体质辨识，并根据儿童体质实施中医健康调养，如饮食宜忌、情志调摄、穴位推拿等，从而调整儿童体质，增强自身免疫力。

——定期健康检查

有利于进一步评估可能存在的尚未发现的潜在病因，评估临床预防治疗效果，及时发现生长发育偏离问题。