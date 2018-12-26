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鹿茸党参炖鸡 补肾阳、强筋骨！

2018年12月26日09:06 来源：广州日报

　　推荐：广东省中医院临床营养科

　　主要功效：温阳益气、补肾阳、强筋骨

　　推荐人群：脾肾阳虚见畏寒怕冷、手脚不温、夜尿清长、纳食欠佳、喜欢热饮的人。

　　材料：鹿茸5克、党参20克、淮山20克、杞子3克、鸡腿约200克、生姜2小片（2~3人份）。

　　烹调方法：将鸡腿去皮洗净、斩小块、飞水；放入大炖盅内，加入鹿茸片、党参、淮山、杞子、姜等配料；加水至8~9分满，隔水文火炖1.5~2个小时，加入少量食盐调味即可。

　　汤品点评：进补是冬季的潮流话题。冬收藏、宜补肾，所以推荐这款鹿茸党参炖鸡。

　　鹿茸，是峻补肾阳的名贵中药材，补肾阳、强筋骨、益精血，可单独炖服，也可与其他药材、食材搭配。鹿茸虽性温但不燥，对全身虚弱、久病患者有较好的强身作用，《本草纲目》谓之“治一切虚损”。这款汤中搭配了补益肺脾肾的党参及淮山，既能温补肾阳，又能补气养阳，宜虚寒者冬季进补，特别是平素畏寒怕冷、四肢不温等脾肾阳不足者。

　　另外，服用鹿茸切忌骤然大量使用，要从小量开始，视身体的耐受程度缓慢增加。

(责编：许晓华、杨迪)


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