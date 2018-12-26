冬季气温低、日照时间短，人们都喜欢暖洋洋的太阳照在身上的感觉。但是，冬季的紫外线比夏季强，更容易伤害肌肤，所以冬季更需防晒。

皮肤光老化是日积月累的

皮肤的衰老通常分为内在性衰老和外源性老化，后者主要因环境因素，如紫外线辐射、吸烟、风吹、日晒及接触有害化学物质等引起，其中日光中紫外线辐射是导致皮肤老化的主要因素，又称为皮肤光老化。

皮肤光老化是从儿童期开始的，局限于光照部位的皮肤出现皱纹粗，呈橘皮、皮革状，可出现色素斑,皮肤毛细血管扩张和角化过度。人类从接受日光照射起，皮肤光老化便开始累积，因此从婴儿期就应注意对日光损害的防护。

日光中紫外线按照波长的长短可分为长波紫外线(UVA)、中波紫外线(UVB)和短波紫外线(UVC)。波长最短的UVC能被臭氧层吸收，极少辐射到地面。波长最长的UVA是晒黑段，虽不会引起皮肤急性炎症，但穿透力强，易损伤皮肤真皮层，破坏纤维组织，可长期积累，从而使皮肤老化，形成皱纹。UVA能够穿透玻璃，即使待在室内也免不了会受到其影响。

UVB是晒伤(红)段，对皮肤可产生强烈的光损伤，被照射部位真皮血管扩张，皮肤可出现红肿、水泡等症状，还会出现延迟性色素沉着。UVB可破坏皮肤的保湿能力，使皮肤变得粗糙、多皱，长期照射可使皮肤角质增厚，出现红斑、炎症、皮肤老化，严重者可引起皮肤癌。

阳光强度一年四季不变

事实上，冬季和夏季的阳光强度一样。人们感觉冬季的阳光强度低是因为光线不直射地面的缘故，与阳光强度无关。所以不仅夏天要防晒，冬天也要防晒，一年四季都要防晒，因为日光损害是日积月累的过程。而且因冬季肌肤受气候和冷暖空调的影响，新陈代谢减慢，皮肤更新和修复功能减弱，此时更需要做好防晒工作。

另外，大气中臭氧层能够吸收太阳光波长306.3nm以下的紫外线，主要是一部分UVB（波长290~300nm）和全部的UVC，保护地球上的人类和动植物免遭紫外线的伤害。而秋冬季臭氧层变稀薄，紫外线便会乘虚而入，更容易伤害肌肤。不过冬季防晒产品的防晒指数可以相对低些，同时还要注意时刻为肌肤保湿补水。

PM2.5会导致皮肤衰老

近些年，人类对于皮肤衰老的研究不断深入，皮肤防护研究的成果不断涌现。

例如，空气中PM2.5颗粒所承载的芳烃化合物对皮肤的影响。PM2.5颗粒所承载的芳烃化合物（相当于钥匙）和皮肤组织细胞内的芳烃受体（AhR）（相当于锁）相结合，AhR被激活（被解锁）后被转运至细胞核内，启动一系列基因转录和表达，其中包括基质金属蛋白酶家族（MMPs），可分解真皮基质的胶原纤维和弹力纤维，从而导致皮肤光老化的病理改变。所以，PM2.5不仅仅对呼吸系统有损害，而且还会导致皮肤衰老。

现在，光防护的概念已经从传统的紫外线领域扩展到可见光甚至红外线（IR）范围。可见光是电磁光谱中人眼能感知的红橙黄绿蓝靛紫的部分，阳光中的可见光穿透力强，其中20%的可见光可穿过表皮及真皮到达皮下组织，可引起皮肤红斑、黑化和光老化等一系列生物学效应。与紫外线相比，尽管需要更大的剂量可见光才能诱导上述反应，但到达地面的阳光中，可见光为紫外线的12～14倍，且穿透力强，对皮肤的损伤不容忽视。

红外线能量很低，但并非完全无害。因为红外线辐射及随之而来的组织受热能够促进紫外线所致皮肤癌的发生。红外线诱导线粒体大量生成自由基，同样降解胶原蛋白、减少胶原的更新，加速光老化形成。慢性红外线辐射不仅加速皮肤光老化，还可诱发毛细血管扩张、皮肤炎症和皮肤敏感。这些病变通常被称为热激伤或IR的热效应，同样是促使皮肤老化的重要因素，会引起皮肤出现瘙痒、疼痛、红斑、红血丝等。

由此可见，不仅是紫外线，可见光甚至红外线都会导致皮肤衰老。在日常生活中，可通过避免在日光最强的时间段外出；出门时打遮阳伞、戴遮阳镜及太阳帽和穿戴衣物等遮挡日光。

全光谱防晒产品应运而生

越来越多的爱美人士和皮肤敏感人士开始意识到防晒的重要性，不仅仅使用抗衰老的护肤品来对抗岁月的痕迹，也把防晒工作加入到日常皮肤护理程序当中，追求不晒黑，更追求不“晒老”。各种防晒产品也应运而生。

研究发现，理想的外用防晒产品应该具有如下功能：能够防护UVB、UVA的照射，具有清除氧自由基的能力，包含有能够激活DNA修复系统的酶或活性成分，具有高稳定性和安全性。现欧洲市场已经出现针对紫外线—可见光—红外线的全光谱防晒产品，对皮肤光敏感者及黄褐斑患者具有更好的光防护效果。同时也出现了MMP抑制剂来抑制上述基质金属蛋白酶家族（MMPs）导致皮肤光老化的作用；用含芳烃受体拮抗剂，阻AhR的转运（相当于不让钥匙和锁结合）；使用TRPV1拮抗剂及清凉剂，抑制热应激性损伤，并增加防晒产品使用时的舒适感（缓解皮肤的瘙痒、疼痛、红斑、红血丝等不适）。口服防晒药进行防护也是抗衰老对策的一次新尝试。

与皮肤自然老化相比，皮肤光老化多可通过药物及防晒品等措施改善和逆转。从临床角度来看，减缓皮肤光老化的发生是可能的，因此把皮肤光老化作为一个独立的疾病或综合征进行研究，并采取积极的治疗和防护措施具有重要意义。