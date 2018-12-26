不吃晚餐减肥只是传说

如今，越来越多的人选择不吃晚餐来减肥。不吃晚餐的确会让体重减轻，然而不吃晚餐减下去的不是“肥”而是水。

仅靠不吃晚饭，很难减掉脂肪，虽然体重是轻了，但接下来就是可怕的反弹。但是爱美的靓男靓女即使被告知了会反弹，但仍抱着侥幸的心理——“我宁愿靠节食先瘦下来，减小反弹的力度不就行了嘛！”事实上，靠不吃晚餐真的不能减肥，还要小心疾病找上门。

首先，长期不吃晚餐会影响健康。胃会不断分泌胃酸，不吃晚餐容易患上胃溃疡，得不偿失。

其次，节食会降低基础代谢。基础代谢可以通俗的理解成，每天你消耗的最小热量值，降低基础代谢这是自身的一个防御，你减少了摄入的能量，身体很聪明地将基础代谢自然降低，一旦你恢复吃晚餐，而你的消耗没有改变，那么剩余的能量储存起来变成脂肪。这就是为什么胖了减，减了胖，永远在减肥的路上的原因。

吃对晚餐才能减肥。第一，晚餐不宜吃的过晚。晚餐时间要距离睡觉时间大于三小时，也就是说如果你晚上11时睡觉，那么你晚餐不要超过8时，你有充分的时间去消耗摄入的能量。如果吃的太晚，食物还没有充分消化，肠胃还在拼命工作，除了容易长胖还会影响睡眠。第二，晚餐不要吃的过饱。七八分饱刚刚好，不要吃撑。由于白天工作忙碌，晚餐时间相对于白天用餐时间充裕，更容易吃得多，摄入更多能量，更容易发胖。第三，晚餐要清淡为主。晚餐要少油少盐，摄入油脂容易引起血脂异常，进而引起动脉硬化和冠心病。第四，饮食顺序要牢记。如果有汤，可以先喝汤，喝完汤后再吃青菜，肉类，最后才是吃主食。第五，晚餐吃这些可以减肥。如果白天蔬菜吃得少，晚餐可以多吃蔬菜，适当的瘦肉、鱼类，多一些含有膳食纤维的食物，如红薯、土豆、青菜、水果等。

“爱美之心，人皆有之”，追求瘦的过程中一定不要丢掉健康。