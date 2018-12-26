破解青年男性的烦恼 来碗茶寻“性福”

受访专家/广州市中医医院杂病门诊副主任中医师 高三德

这不行，那不行，怎样才行？临床上见多数年轻男性被以下两大“烦恼”所困——

烦恼一：遗精

广州市中医医院杂病门诊副主任中医师高三德介绍，很多青年男性都有这样的烦恼，在没有性生活时发生射精，医学上称为遗精。正常成年男性约有90%发生过遗精。一般来说，健康未婚男子或者婚后分居，每月遗精1-2次属正常现象，为生理性遗精，不必太担心。

如果遗精太频繁，一周数次或者一夜数次，甚至清醒的时候也会出现遗精，则是病理性遗精。

高三德介绍，频繁遗精会影响身体健康，出现精神疲乏、头晕眼花、失眠多梦、腰膝酸软等症状。引起遗精的原因有很多，如心理因素、生殖系统疾病等。

从中医的角度来看，遗精多责之于肾。肾有藏精的功能。肾精的生成、储藏和排泄，均由肾主管。遗精患者除了在医生的指导下正确用药外，居家调养可以试试莲子芡实茶。

莲子有补元气、补肾固精的功效，常用于梦遗、滑精的调理。现代药理学研究还发现，莲子中的莲子碱可以抑制性欲，故遗精的人常吃莲子，可以改善遗精现象；芡实具有补中益气、滋养强壮的作用，与莲子相比，它更擅长镇定收敛，对脾肾两虚所致的遗精、遗尿等有很好的疗效；茯苓主要取其健脾利湿的功用，使脾肾和谐，阴阳协调。

食疗方：莲子芡实茶

成分：莲子30克，芡实20克，茯苓10克。

用法：水煎取汁，代茶饮用，每日1剂，分数次服完。

功效：补肾益精，固精止遗，健脾利湿，适用于肾虚或脾肾两虚所致的梦遗等症。

烦恼二：阳痿

这是很多男性难以启齿的隐疾，引起阳痿的原因有很多，如生殖器官病变、纵欲过度、精神压力过大等。他称，如果50岁以上的男性发生阳痿，多半是因为生理性的退行性变化而导致的，不属于疾病。

高三德介绍，对于命门火衰所致的阳痿，重在补肾壮阳，使命门之火旺而不亢。居家调养，可选用三宝茶。三宝茶所选用的材料都是药食同源之物，安全、没有副作用，而且调养效果显著。

什么是“三宝茶”？即栗子、核桃和芡实。栗子素有“千果之王”的美誉，最能补益脾肾。《千金方》中说“栗，肾之果，肾病宜食之”。肾阳虚所致的腰膝酸软、小便频多、阳痿早泄等症都可食用；核桃不仅能健脑益智，而且还是补肾养肾的佳品，中医古籍记载它能补气养血、益命门、利三焦、补肾固精。《本草从新》中记载，核桃能“治痿，强阴”；芡实具有益肾固精、补中益气的功效，对肾阳虚所致的阳痿、尿频，肾阴虚所致的遗精，以及脾虚所致的腹泻等都有疗效。

食疗方：三宝茶

成分：栗子10颗，核桃2-3个，芡实20克。

用法：芡实加适量水煎取药汁；栗子、核桃去掉外壳，研成末。将栗子、核桃末放入茶杯中，冲入煮沸的芡实药汁，加盖闷泡20分钟左右即可。代茶饮用，每日1剂，分数次服用。代茶饮用，每日1剂，分数次服完。

功效：健脾补肾，固肾涩精。适用于阳痿、腰膝酸软、尿频、腹泻等症。一般人群如果有脾虚两虚导致的腰膝酸软、夜尿频多等症，也可以服用此茶饮。