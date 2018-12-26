腰腿酸痛，这些汤料煲起来

如果你觉得腰酸背痛，腿寒怕冷，平常在空调房都要穿条长裤才觉得舒服，那就需要小心！

广州中医药大学第一附属医院康复中心主任中医师贾超称，人到了老年，身体衰弱，骨脆筋软，关节退变，再加上风、寒、湿邪乘虚而入，阻滞经络，气血运行不畅，不通则痛。如果再有天气变化或在空调房间待太久的话，则体内寒湿邪气加重，腰腿酸痛会加重。

贾超称，由于腰腿酸痛多发于寒冷季节或加重，所以在一般人的观念中，投医治疗也往往集中在冬季，一旦入夏病情见缓即停止用药，以致治疗不彻底，病情不断反复或加重。殊不知，夏季是治疗腰腿痛的最佳时机，不仅有治疗作用，对长期劳损但未发病的还有预防保健作用，如适当地进行按摩、针刺、艾灸、拔罐等中医治疗，再配合食疗就会事半功倍。

食疗方

杜仲川断煲排骨

材料：杜仲、川断、补骨脂各12克

做法：把所有材料事先浸泡一天，再加入排骨500克一起煲2小时，或将三种药材煎水，或用三种材料浸酒。

功效：补肝肾，壮筋骨，适合肾虚型腰腿痛，酸软无力，骨质疏松者。

生晒参胡桃肉煲瘦肉汤

材料：生晒参、胡桃肉、红枣各100克，瘦肉500克

做法：生晒参提前泡好，放入胡桃肉、红枣、姜、酒、桂枝、小茴香、花椒适量，把所有材料一起煲两小时，甜咸均可。

功效：用于肾虚伴风寒湿邪的腰肌劳损致腰腿不适或骨质疏松，遇风寒加重者。

肾虚壮骨汤

材料：鹿角片9克，党参12克，制川乌6克，忍冬藤30克

做法：所有材料先浸泡，煎水

功效：用于肾虚腰腿寒痛，尤其适合坐骨神经痛者。