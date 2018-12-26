这些“空有其名”的妇科病 不知道吓坏多少女性

每年体检之后，经常有女性被一些看上去很严重的疾病吓坏了。其中，最常见的就数宫颈糜烂、盆腔积液、乳腺增生、外阴增生等。广州医科大学附属第三医院妇科主治医师张玉萍称，很多女性在体检中发现报告里写着这些诊断结果，从而忧心忡忡，如果你了解它们的真面目，你会发现这些看似“吓人”的疾病并不是什么大事。

宫颈糜烂：是一种生理现象，不是病！

要说最常见的就是宫颈糜烂。张玉萍介绍，其实国际上早就废弃了“宫颈糜烂”这个词，而是以“宫颈柱状上皮异位”这一生理现象取代，换言之，就是以往把正常的生理现象当成病了。

她解释，宫颈上皮是由宫颈阴道部的鳞状上皮和宫颈管的柱状上皮组成。鳞状上皮看起来“粉粉嫩嫩、光光滑滑”；而柱状上皮看起来比较浅薄，血管都能看得清清楚楚，颜色比较嫩红，像是充血了，俗称“糜烂”了。所以说“宫颈糜烂”只是宫颈的一种生理现象。

那么，如果体检显示“宫颈糜烂”能否看出宫颈到底有无病变呢？张玉萍介绍，如果妇科检查后医生告诉您有“宫颈糜烂”，首先它不一定是一种病，可能是正常的生理现象，如果有三年或以上的性生活史，建议这类女性行宫颈防癌筛查（即宫颈液基细胞学和人乳头瘤病毒），由医生根据筛查结果判定是否需进一步治疗或检查。

如两项筛查均提示正常，多数宫颈糜烂是不需要治疗的。偶有防癌筛查阴性但有同房出血的情况，此时可行物理治疗，建议正规医院治疗，物理治疗门诊即可实施，无需住院。

乳腺增生：未提示结节或包块，无需特殊干预

还有一种非常常见、又让年轻女性很担心的检查结果——乳腺增生。有些人看到乳腺增生，就很担心会不会有乳腺癌。张玉萍介绍，如果超声只是提示“乳腺增生”，未提示结节或包块，这种情况下乳腺增生是不需要特殊干预的，这可能和亚洲女性腺体的特点及在超声下的表现有关。

张玉萍建议，25岁后的女性只需要每年复查一次乳腺超声就可以了（如果家里的直系亲属有乳腺癌患者的话，建议每半年复查一次）。如果超声提示结节或包块的话，建议由外科专科医生根据具体情况判断是否需进一步治疗。另外，一般未生育未哺乳的女性不建议乳腺钼靶检查，每年行乳腺超声检查即可。

盆腔积液：大多数情况无需治疗

很多时候女性因为某些原因做妇科彩超检查，结果里面有一项说“盆腔积液”，一下子让人很紧张。张玉萍介绍，盆腔积液本身并不是一种疾病，它只是B超影像学检查的一种表现。具体地说，有些盆腔积液是生理性的，主要有排卵期的卵泡液，月经期的经血也可能逆流进入腹腔，这些盆腔积液都是可以吸收的。

但是，盆腔积液同样有病理性的。包括阑尾炎、盆腔感染等引起的炎性渗出液；还有黄体破裂、宫外孕破裂内出血，除超声显示盆腔积液外，还会显示一侧附件去包块或卵巢黄体；某些恶性肿瘤可能合并腹水，也可能出现盆腔积液，但除了盆腔积液还会有恶性肿瘤的其他特征，如瘤标记物异常升高、大量胸腹水、年龄较大等，这种情况下则需完善相关检查，明确诊断，积极治疗。

“不要看到超声提示盆腔积液就觉得紧张，特别是年轻女性，如果积液量不多，且超声未提示其他异常，你本身又没有腹部不适感，多数是无需干预的。”张玉萍说，“如果出现腹痛、性交痛等下腹不适感，这时如果盆腔积液量又较多，如大于20ml，考虑盆腔炎的可能性大，建议专科就诊治疗。”

外阴增生：不需要特殊处理

张玉萍介绍，这其实在医学上是一个被废弃的概念。增生其实就是细胞数增多的现象，分为生理性增生和病理性增生两种。由于各种原因导致外阴瘙痒抓挠破损后，出现增生，此时的增生可能是生理性、也可能是病理性的。

如果出现外阴清洗时可触及外阴丘疹、斑块、赘生物等异常时，建议正规医院妇科就诊检查，由专科医生检查判断是否需进一步活检，确诊是否存在病理性增生，或者说外阴癌前病变等可能。

她建议，从专业的角度建议各位女性，如果看到某些检查结果让您担忧的话，建议到正规医疗机构挂个号，咨询专科医生，一来减少了误诊的可能，二来也可以让您少花冤枉钱。

宫颈囊肿：无需特殊处理

还有一种超声报告是宫颈囊肿，或者宫颈多发囊肿，其形成是由于宫颈的腺体开口被堵塞后腺体分泌物引流受阻所致，如形成在宫颈表面可在妇科检查时看到，妇科医生管它叫“纳氏囊肿”或简称“纳囊”，这种情况是无需特殊处理的。