热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

父亲吸烟，儿子精子减半

2018年12月26日08:07 来源：人民网-生命时报

以往多项研究表明，孕妇吸烟会导致儿子精子数量减少。瑞典隆德大学的一项新研究发现，父亲吸烟同样会影响孩子生殖健康。

研究人员对104名17~20岁的瑞典男性进行了调查，在排除了母亲孕产期吸烟史、社会经济因素、男性后代自身吸烟史等因素后发现，父亲吸烟时，其男性后代的精子浓度比不吸烟男性的儿子低41%，精子数量则少了51%。该项发现尚属首次。

隆德大学职业和环境医学部乔纳森·阿克塞尔松表示，与卵子不同，父亲的雄配子（精子）会在生命周期内不断分裂，细胞在分裂的过程中会产生突变。香烟包含许多能够引发突变的物质，在受孕时，雄配子可能会因此发生突变，并传导至基因中，致使男性后代精子数量减少。研究人员指出，精子数量与受孕几率存在关联，这会影响到孩子们今后再繁衍后代。过去已有研究显示，父亲吸烟还会导致精子DNA受损以及后代出现畸形等病症。因此，即使母亲完全没吸过烟，父亲也要在备孕期间加以注意。▲ （王晓雄）

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

早起的人会越来越年轻   闹铃响了好几遍才睁开眼睛起床，洗漱化妆，匆忙上班，这种被时间追赶的感觉，不仅让自己很累，还会导致大脑运转不畅，工作效率低下。何不试着早起，研究发现，早起的人更有活力，更显年轻。【详细】

3种"根菜"有助防秋燥 晚饭有个黄金比例   在秋季，人们的饮食应以“酸、甘、润”为主，少食辛温发散之品。同时，他还推荐，三种广东人常吃的根茎类蔬菜其实有润肺防燥的功效，可以适当多吃。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn