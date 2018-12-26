父亲吸烟，儿子精子减半

以往多项研究表明，孕妇吸烟会导致儿子精子数量减少。瑞典隆德大学的一项新研究发现，父亲吸烟同样会影响孩子生殖健康。

研究人员对104名17~20岁的瑞典男性进行了调查，在排除了母亲孕产期吸烟史、社会经济因素、男性后代自身吸烟史等因素后发现，父亲吸烟时，其男性后代的精子浓度比不吸烟男性的儿子低41%，精子数量则少了51%。该项发现尚属首次。

隆德大学职业和环境医学部乔纳森·阿克塞尔松表示，与卵子不同，父亲的雄配子（精子）会在生命周期内不断分裂，细胞在分裂的过程中会产生突变。香烟包含许多能够引发突变的物质，在受孕时，雄配子可能会因此发生突变，并传导至基因中，致使男性后代精子数量减少。研究人员指出，精子数量与受孕几率存在关联，这会影响到孩子们今后再繁衍后代。过去已有研究显示，父亲吸烟还会导致精子DNA受损以及后代出现畸形等病症。因此，即使母亲完全没吸过烟，父亲也要在备孕期间加以注意。▲ （王晓雄）