受访专家：中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授 朱 毅

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任 阮光锋

颜色橙黄、口感甘甜、营养丰富的柿子是时下最受欢迎的水果之一。然而，对于这种水果，很多人疑问不少，本期，《生命时报》特邀专家进行解读。

疑问1：为什么有的柿子口感涩？科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋解释，柿子的涩味来自其细胞中的鞣酸（又称单宁、单宁酸、没食子酸），也就是人们所说的收敛物质。吃柿子时，嚼破了细胞，里面的鞣酸就会流出来，与口腔中的唾液蛋白结合让人产生“涩”的感觉，而且鞣酸还刺激口腔的黏膜蛋白，使之产生收敛性的麻涩感。然而，并非所有柿子都是高鞣酸的。柿子分为完全甜型、不完全甜型、不完全涩型和涩型。研究显示，涩型柿子每100克果实中鞣酸的含量可达3~4克，完全甜型柿子中的鞣酸含量则不足0.1克。另外，柿子中的鞣酸含量在生长过程中首先逐渐增多，在成熟软化过程中，可溶性鞣酸的含量则逐渐降低。所以，未成熟的柿子最好不要吃。

疑问2：怎么让柿子不涩？可用两种方法： 一是温水浸泡法，如果是青涩柿子（绿的），可用与体温相当的温水浸泡18小时，若果皮是黄色的，可用水温20℃~25℃浸泡15~16小时。二是水果混放法，将涩柿子与少量成熟的苹果、猕猴桃等混装在密闭的容器中，在常温下放4~5天即可脱涩。

疑问3：鲜柿和柿饼营养有啥区别？中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅告诉记者，和鲜柿相比，柿饼虽然损失了一部分维生素，但钙、镁等营养成分却因干制而浓缩。柿饼比鲜柿好的一点还体现在鞣酸含量上，柿子的鞣酸大多集中在果皮中，但制作柿饼时要去皮，还要干制一段时间，所以鞣酸要比未熟的涩柿子少很多。但是柿饼的含糖量高达50%之多，糖尿病人慎吃。

疑问4：柿子和螃蟹能一起吃吗？如果是熟柿子，对海鲜类食物又不过敏，两者完全可以一起吃。但如果是未脱涩的生柿子，就要格外小心，它本身就有很大的风险，其鞣酸和果胶含量在众多水果中处于较高水平，这些物质在胃酸作用下易形成难消化的植物纤维团块，它们可以包裹着其他食物，在胃中变得越来越大，严重时甚至堵塞胃肠道，只能通过手术来排出，这也就是所谓的“胃柿石症”。最好的解决办法是“待柿子‘脱涩’后再食用”。

疑问5：空腹能不能吃柿子？担心空腹不能吃柿子主要是担心柿子中鞣酸太高。其实，并不是所有柿子都是高鞣酸的，反而，现在商品化的柿子基本都是经过脱涩处理的，鞣酸含量比较低，健康人可以空腹吃。但胃溃疡患者或者胃动力不足人群，最好不要空腹吃柿子，尤其是未成熟的。▲