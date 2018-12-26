通过日常饮食，打击肿瘤君

谈癌谁不色变？曾经《滚蛋吧！肿瘤君》轰动全国，今年众多明星因为癌症纷纷离世，人们在唏嘘感慨之余，深感到癌症的残忍和面对时的无力……不积跬步，无以至千里，如何从一日三餐入手远离癌症？

肿瘤的发生是多因素综合影响的结果，据统计饮食因素占肿瘤发病原因的1/3，一半的肿瘤与饮食有关。例如，非洲男性肝癌的40%归因于食品中的霉菌毒素。美国癌症中，约有35%与膳食和营养有关。我国与膳食营养因素有关的肿瘤约占50%。

研究发现，饮食与肿瘤的关系是复杂的，饮食既能致癌，又能防癌、抑癌。所以，就让我们看看如何通过日常饮食对抗肿瘤君吧！

可能致癌的膳食因素

能量过剩：能量摄入过多，易发生肥胖。而肥胖者易患结肠癌等。

膳食结构不合理：膳食结构中，脂肪、碳水化合物摄入比例不合理，摄入过多精制碳水化合物和脂肪等产能食物，容易导致能量过剩，增加身体脂肪含量，导致代谢紊乱，间接增加食管癌、胰腺癌、结肠癌等的发病风险。脂肪还能为多种肿瘤提供适宜的生长环境。

不良饮食习惯：进食时速度过快、进食食物温度过高致食道反复损伤易致食道癌。吃霉变食物，易致肝癌。

烹调方式：食物加工过程可能会产生隐含的致癌物质。如食物腌制不合理，产生亚硝胺，易致胃癌、食管癌。食物经高油温煎炸和烟熏，产生三苯四并芘，易致胃癌、肺癌。

不健康的生活方式：饮食不规律易诱发胃癌，长期吸烟易诱发肺癌，长期酗酒易诱发肝癌。

膳食是如何防癌、抑癌的？

影响致癌物的代谢：十字花科蔬菜含有硫甙葡萄甙类化合物，能够诱导人体内生成一种具有解毒作用的酶，可阻断致癌物对机体的损伤。酚类物质可以促进致癌物降解过程。

抑制自由基，增强抗氧化作用：维生素C、维生素E、维生素A（β-胡萝卜素）和微量元素硒均为抗氧化剂，有清除氧自由基的作用。

调节机体免疫功能：维生素A及其衍生物、锌及其他元素均与体液免疫和细胞免疫功能发挥有密切关系。

食物中的抗癌“战士”

水果类：橘子、苹果、哈密瓜、猕猴桃、西瓜、葡萄、葡萄柚、草莓、菠萝、柠檬等各种水果，都含有丰富的维生素和膳食纤维。膳食纤维，尤其是水溶性膳食纤维能稀释肠内致癌物并促进其排泄。柑橘类则含丰富的胡萝卜素、黄酮、维生素C等抗癌物质。

十字花科蔬菜：卷心菜、花椰菜、西兰花和羽衣甘蓝等十字花科蔬菜。不仅富含膳食纤维，还可以在消化过程中产生抗癌化学物质异硫氰酸盐，经常食用，可有效降低肝癌、胃癌、肺癌、肠癌和食道癌发生的风险。

茄科蔬菜：番茄、马铃薯、番薯、甜菜。番茄富含番茄红素，对于乳腺癌、胃癌、消化道癌、前列腺癌有积极的预防作用。

洋葱类蔬菜：大蒜、洋葱、韭菜、芦笋、青葱等。大蒜中的大蒜素能阻断或减少致癌物——亚硝胺化合物的合成。大蒜素还可以抑制癌细胞的生长，能显著杀灭肝癌细胞、鼻咽癌细胞、胃癌细胞和白血病细胞等。洋葱中含有一种名为“栎皮黄素”的化学物质，是目前已知最佳天然抗癌物质之一。

伞状花科蔬菜：胡萝卜、芹菜等。胡萝卜中含有大量的胡萝卜素，可以有效地预防食道癌、肺癌和子宫癌的发生。芹菜中的芹菜素对前列腺癌、乳腺癌、甲状腺癌等癌细胞有抑制生长、诱导细胞凋亡、抑制肿瘤血管形成等作用。

荚豆类蔬菜：黄豆、青豆、豌豆等。

在防治肿瘤的五驾马车，即：饮食调理、放疗化疗、营养干预、情绪调控和健康教育中，膳食控制（饮食调理和营养干预）占很大比重，这也是我们最容易做到的一项。远离肿瘤，从日常饮食做起！

文/孙丽翠

（中国疾病预防控制中心营养与健康所副研究员）