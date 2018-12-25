基层医生代表姚国民：要不畏辛苦，更要锻造医术

好医生、为人民；好医生、人民选。为深入推进社会主义核心价值观的宣传教育，更好地宣传有创新举措、卓越贡献的基层医务工作者，从而弘扬广大基层医务工作者救死扶伤、无私奉献精神，增进全社会对医疗卫生工作的理解和支持。在国家卫生健康委基层卫生司等指导下，由好医生药业独家支持，人民网联合中国医药报、中国医师协会乡村医生分会等单位，发起了2017-2018“最美基层好医生”推荐展示活动。

12月14日，“最美基层好医生”推荐活动颁奖典礼在人民网1号演播厅举办。来自全国各地百余名基层医生欢聚一堂，交流从医经历，分享获奖喜悦。

姚国民来自河北廊坊，是一位有着44年从医经历的老医生了，这次获奖他很激动。“看着自己的患者一天天好起来，心里特别高兴。今天，站在这里领奖让我感觉自己终于得到了认可，感谢主办方。”

作为一名基层老医生，姚国民认为做乡村医生实在太辛苦了。疾病是不分时间的，有时候他夜里要起来四次去给不同的病人看病，看病回来自己需要借助药品才能再次入睡。即使这样，也得保持精神第二天继续工作。“如果没有家人的支持，我一定坚持不到今天，真的很辛苦。”

做医生，辛苦是一方面，医生的职责是治病救人，所以锻造医术更为重要。“患者经常问我，大夫，我这个病几天能好？”面对患者的询问，只有自己苦练本领，给对方一个准确的答复才能让患者放心，才能给患者治好病。虽然已经从医近半个世纪，但是姚国民并没有准备停下脚步，而是不断地学习新技术，积极参加技术交流，一直忙碌在基层一线。他希望能够用新技术理论联合实际，给更多患上疑难杂症的患者送去温暖。