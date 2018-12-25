热水+柠檬皮+洗衣粉 清洁效果佳

医学指导/广东省第二中医院急诊科副主任医师黄汉超

岁末将近，家家户户开始为过年做准备，而搞卫生就是第一步。

将积压的旧衣物、被子拿出来晒一晒；挪开家具，清扫积灰角落；擦洗防盗网……专家表示，很多家居物品是细菌的秘密隐藏地，家庭大扫除需要彻底消除病菌，五大疑问你不得不知。

疑问一：细菌容易藏在哪儿？

即使勤力打扫，看起来无尘清洁，家居里还是藏着各种各样的细菌、真菌、霉菌。

比如冰箱，最容易成为细菌、霉菌的“居所”，如果不及时清理，或者生熟食不分开存放，很容易导致食物源性胃肠炎；

比如床褥、空调，如果没有定期清洗，容易有霉菌等，可诱发呼吸道感染；

再如厨房，一般是蟑螂出没之地，如果不注意清理，很容易导致肠道感染性疾病；

最后是阳台，蚊虫爱待在此处，如果不注意清理积水，很容易导致登革热等虫媒传播性疾病。

疑问二：家居何处最脏？

一般来说，浴室、厨房，是家居里使用频率最高却又最容易堆积杂物的地方，杂物一多，容易有蟑螂寄居其中，因此半年左右清洗一次是比较合适的。

疑问三：浴室清洁如何杀菌？

在浴室里，最需要清洁之处不在当眼位，而是最容易储水、藏杂物或者弯曲位置较多的地方，藏尘积垢的同时，细菌也藏匿当中。

例如牙刷放置处、洗手盆下面的储物柜、抽水马桶下面的地板、装擦手纸或卷纸的纸盒、推拉门的门缝、窗台上的拖把等处，常见的细菌主要为大肠杆菌。

清扫时建议扔掉没用的物品，换用新的拖把，用柠檬皮注入热水浸泡，放凉片刻，兑入洗衣粉作为自制清洁液，既能除水垢和污迹，又能杀菌消毒，清洁效果较佳。

疑问四：厨房里有哪些卫生死角？

一般人认为厨房里抽油烟机最油腻肮脏，其实，厨房里最常见的卫生死角，竟然是微波炉、消毒碗柜的密封胶条内侧！此处有大量的细菌、真菌平时根本没清理。建议清洗时先用棉签蘸消毒水擦洗，然后再用吹风机吹干。

此外，吊柜、橱柜的角落，灶台及洗切台下面的空隙，刀架下面及水龙头后面的空隙，用来装塑料袋的大袋子，各种互相挨着挤着的装有各种干货的杂物袋，很久不用的锅或电蒸笼，洗切台下面的净水器等等，这些都是蟑螂藏身之处。

清扫时建议扔掉过期的干货，有条件者可把洗切台底下用水泥密封填好，堵死空洞。

疑问五：清扫用品需要定期更换吗？

很多家庭“一块抹布打天下”，用烂才算完成使命。其实，最需要及时更换的就是抹布！相关检测发现，一块使用三个月以上的抹布，其菌落数高达107/cm2。

钢丝球：和抹布相比，钢丝刷的含菌量毫不逊色，并且钢丝刷由于有油垢，更容易藏菌，一般使用三个月后需要更换一个，平时每周可以用洗洁精+小苏打粉浸泡后冲水，有助于去除油污，使钢丝球变光亮。

牙刷：又一个“细菌基地”，使用三个月后，尼龙丝之间的菌落数呈前几何级数递增，如不及时更换，容易导致反复口腔溃疡；此外，每天洗漱后一定要用流动的水彻底清洗牙刷。

拖把、扫帚：拖把每天拖地时都会清洗，但用后至少晾晒两天方才彻底干透；许多家庭一把拖把用好几年，这是不科学的。因为拖把、扫帚比较难清洗，而且越用越容易开叉，污物很容易堆积在其中。建议每年底大扫除时，更换新的扫帚、拖把，做到真正的“洗邋遢”。