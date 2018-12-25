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举报骗保奖励要突出安全便利

余明辉

2018年12月25日11:10 来源：健康报网

　　北京近日联合印发相关通知，在全市范围内开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动。（12月22日《新京报》）

　　目前，骗取医保基金的现象不容乐观。面对严峻形势，加大惩处力度、制定举报奖励办法、动员社会监督，无疑具有紧迫性和必要性。

　　此前，国家医疗保障局办公室、财政部办公厅印发《欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法》，明确统筹地区医疗保障部门可按查实欺诈骗保金额的一定比例，对符合条件的举报人予以奖励，最高额度不超过10万元。根据国家部署，地方跟进出台实施细则，有利于强化医保金监督力量，补齐医保金缺乏社会监督或监督不力的短板。

　　同时也要看到，国家医保局出台“举报骗保有奖”制度，虽然在举报受理认定、最高奖额、举报保密等方面做了原则规定，但也亟待地方接下来出台具体配套措施，避免以往一些举报奖励制度的弊端和不足。比如，在国家规定最高奖励额的基础上，出台举报查实最低奖励额度，提升奖励吸引力；尽量简化举报受理、认定、奖励程度，让举报省事、领奖简单。更重要的是，要完善举报保密制度，加大举报泄密严惩和补救机制，让社会举报无后顾之忧。只有这些配套措施完善了，“举报骗保有奖”制度才能真正发挥应有作用。

(责编：许晓华、杨迪)


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