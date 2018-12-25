想长寿？和谁结婚很重要！

人们都认为长寿有家族遗传倾向，而最新研究表明，遗传对寿命的影响还不如伴侣。

2018年11月《遗传学》(Genetics)杂志发表了一项超大规模的有关寿命的研究。研究人员分析4亿人的资料得出，基因对寿命的影响比重或许不足7%，而夫妻之间的寿命相关度更高。

这项研究发现：无血缘关系的夫妻间寿命的相关性，反而比与兄弟姐妹和父母更紧密。此外，通过选择与自己一样的人结婚生子，他们将影响寿命的因素双倍地传递给他们的孩子，但并不是通过遗传的方式——而是父母的生活方式和生活态度，从而影响子女的寿命。

为什么夫妻寿命的相关度较高?研究人员解释到，一来，人们在选择配偶时通常会选择和自己各方面更为相像的人，寿命方面也是如此。科学家认为，人们选择配偶的依据，比如财富、教育背景、医疗保障服务水平等的提升都会让人更加长寿，而在这些条件上，人们通常更倾向于“门当户对”。因此，“门当户对”并不完全是封建残余思想，它有一定的哲学道理，还有科学支撑。

二来，由于夫妻的生活环境往往是非常相似的，他们的食物质量如何、饮水清洁与否，甚至是吸烟环境等，都同时左右着两人的寿命。实际生活中常见到夫妻一起生活久了，会越长越像，即所谓的“夫妻相”，不仅如此，两人的生活习性也会渐渐相似。

“这些论文作者非常诚实，他们所工作的公司致力于理解长寿基因，但是他们这次的研究却宣告长寿的遗传性非常低。”MyHeritage公司首席科学家Yaniv Erlich在接受媒体采访时表示。

日本厚生省通过调查指出，离婚夫妻与家庭生活美满的夫妻相比，寿命要短得多，平均要短8.5岁。意大利的一家周刊对10万居民在两年内死因进行了调查，发现离婚者的死亡率明显高于生活美满的夫妻。

此前，美国的老年学家就认为，爱情可以使一个人的寿命平均延长五年。因此，已婚者爱自己的配偶也有助于延年益寿。当然，我们相信很多人都听过妈妈的这种抱怨：“我跟你爸结婚，都不知道短了多少年的命!”

所以，想长寿?好好选择自己的对象吧!与自己的爱人一起健康地饮食、规律地运动、保持良好的生活习惯，而且不要依赖长辈的长寿基因，这是研究人员目前对人们的建议。(广东省人民医院心内科主任医师 陈鲁原)