百姓关注·医疗领域乱象

日前，国家医保局部署在全国范围内开展打击欺诈骗取医疗保障基金专项行动“回头看”。长春、唐山、乌鲁木齐等多地也陆续公布打击欺诈骗取医保行为专项检查结果。

徐 骏作（新华社发）

推销唱双簧 诱导来补钙

我去南京某社区医院开药，开好处方之后，全科医生说旁边的诊室正在开展免费为市民测骨密度活动，让我也去测量。

走进旁边的诊室，一位未穿白大褂的小伙子接待了我。测完右手后，他看着电脑说，你的骨密度很低，只有负4.8，是严重的骨质疏松。我一听就纳闷了，自己最近才检测过，骨密度明明是正常的。接着，他又让我测左手，结果显示骨密度正常。测完后，小伙子在一张某品牌补钙药品宣传卡片上写上我的骨密度数据，卡片上还注明“医保可以报销”，让我去找全科医生开药。

到了全科医生的诊室，他解释说，右手经常使用，所以骨密度低，容易骨质疏松。由于职业的关系，我知道医生说法有问题：如果做手部骨密度的检查，一定要选择不常用的一边，因为常用的手骨密度更高。至此，我似乎明白，这是一条完整的补钙药品推销链条。小伙子让我去找全科医生，目的是让其开处方销售补钙药品。

是药三分毒，补钙药品也不例外，不必要的补钙会使肺、脑、肾、心血管发生钙沉积，还会引起便秘、食欲不良、高钙尿症等不良反应。希望卫生监督部门对此进行监管，规范社区医院的医疗行为，别为药厂推销补钙药品开绿灯。

江苏南京市 王建国

打顾问旗号 行医托之实

一位朋友无意间加入一个打着某医疗集团旗号的QQ群，该群宣称广泛招聘医疗咨询顾问、推广客服人员。于是，她询问医疗咨询顾问的职位要求，对方招聘人员称：“不需要任何专业医疗知识和经验，公司有一个月的培训。”同时介绍，工资是底薪加提成模式：底薪是2500到3000元，凡能推荐患者到与该医疗集团合作的民营医院就诊的，前60名患者每人40元，60到70人每人60元；70到80人每人80元，80人以上每人100元。

对专业医疗知识与经验没有任何要求，培训时间又那么短，招聘这样的人充当所谓的医疗咨询顾问，说白了就是医托。

当前，我国医疗卫生行业对于医护人员执业、医疗机构设置等有着明确严格的规范，相比之下，医疗咨询、健康顾问等相关服务尤其是网上诊疗服务内容，似乎还缺乏刚性、完备的法规要求。这使得与医疗卫生有关的网上服务乱象丛生，给百姓的生命财产安全构成不小威胁。为了防范网络医疗咨询陷阱，营造规范有序的医疗卫生服务环境，相关部门有必要针对网络就诊、医疗咨询等方面存在的问题，进一步完善法规政策，制定网络咨询机构及其从业人员的资质、监督考核的细化要求。

山西长治市 周慧虹

多套路连环 耗时又骗钱

我的一位朋友因结婚几年都没小孩，便和妻子商量去某民营医院检查身体。一进医院，首先要花3000元进行全身体检，然后说手术费大概要7000元，考虑检查费已付了3000元，所以朋友当时就没改去公立医院。医院有个奇怪的做法，就是不管男性有没有问题，都要求男性一起治疗。

手术主刀医生还利用普通人不懂病情和家属为患者健康着想心理，每个患者在手术台上手术时，医生都会把家属叫去手术室旁观，同时说患者还有其他病症，这儿动一下要3000元，那儿动一下要5000元，不做又会有怎样怎样的后果，这些新问题在门诊医生那里都没诊断出来。

看到手术台上躺着的亲人，家属不得不去交钱。其实外行的家属旁观做手术时既不清楚患者病情是否真的很严重，也不清楚手术医生到底做了什么。朋友说，他的妻子出院时共花了2万多元，这还是最少的。据他讲，同妻子一起住院的其他病人，一般都是三四万元才出院，甚至还有更多的。出院时，医生还会开一些药让患者带回家服用。

本以为事情就这么过去了，谁知过了4个多月之后，朋友又打电话告诉我，说那家民营医院虚假宣传骗了他们。原来，医院在省内到处打广告说，只要是他们医院治疗过的患者，在出院后3个月内怀孕向医院报喜的，可补助1000元。

朋友的妻子从那家医院出院后，果真就在3个月内怀孕了，他们向医院报喜，谁知医院说要等生了才有。

等他们生了后再向医院报喜时，医院又说孩子满月他们会派人过来看朋友一家三口。而且该医院一工作人员再三要求朋友务必做一面锦旗送给医院表示感谢。

朋友摆满月酒当天，按照医院的要求并配合医院的广告词拍了视频，视频中的话全是事先设计好的，赠送了锦旗。之后医院给朋友一个红包，里面只有300元。当他问医院怎么没有1000元时，医院说等宝宝3个月后会有的。

朋友只好又等了3个月，再次电话咨询，医院说宝宝满一岁时会有500元。朋友终于忍不住发火了，问医院广告是不是骗人的，医院方干脆挂断了电话。如此接连不断的套路，只为撬开患者腰包。

湖北荆州市 别道军

为骗取医保 强制住医院

前几天，我随一位好友带着他的母亲来到一家医院检查腰椎间盘突出。到医院后，好友出示了医保卡，医生简单询问病情，没要求提供任何病情资料，也没做入院前腰部检查，就要求患者住院治疗，并不停介绍住院好处，可以报销大部分费用。随后，让好友填写请假条留下手机号后，告知去开相关止痛药，办妥全部住院手续。

从表面上看，病人“住院”自费花得少，医院增加医疗收入，但却影响国家医保基金支出费用额度，也侵害全体参保人员利益。建议有关部门加强医保统一管理，切断医保人员与医院之间利益联系，强化医疗保险管理大数据监测，畅通微信、电话等投诉举报方式，让医保真正造福百姓。

黑龙江绥化市 吴 健

没搭救护车 照样得付款

日前，父亲在市里一家民营医院做手术，手术很顺利，但当我查看医院开具的费用清单时，发现竟有救护车出诊费、吸氧费。父亲明明是自己坐公交车从家中来医院就医的，何来救护车出诊费？即便用了救护车，我家距离医院只有10公里左右，根本不是清单上打印的75公里。至于与救护车急诊相关的吸氧费，更是子虚乌有。

拿着单子，我当即找到了主刀医生。医生说让我等一等，明天就给我答复。次日一早，小护士拿来清单，说急诊科算错了，已经退了救护车出诊费等相关费用。“大家都比较忙，出错在所难免。”连句道歉话都没有，护士说完就转身走了。

医院乱收费为何久治不愈？我以为关键在于，对于乱收费缺乏打击、处罚。现在，发现医院乱收费，只是把钱退给患者就算了，很少追究有关人员的责任，更没有进行经济处罚，震慑力不够。从公平角度，对于被多收费的患者，不仅应该退回费用，也应该进行相应惩罚。

河南郑州市 蔡运磊

《 人民日报 》（ 2018年12月25日 17 版）