肉类不分好坏 交替着吃才是好办法

从脂肪含量来看，常吃的肉类可以分为三个层面：猪牛羊是一个层面，鸡鸭是一个层面，鱼虾是一个层面。不同层面的肉类各有千秋，交替着吃是最好的。

现在有这么一种说法是：吃猪肉，要吃肥型猪的瘦肉，而不吃瘦型猪的瘦肉，其实这种做法完全没必要。瘦型猪只要是合格的，按照正规的饲养模式培养出来，都可以照常食用。

很多人喜欢把猪肉和牛、羊肉比较，想知道哪个更好一些?

其实它们都差不多，从脂肪含量来看，常吃的肉类中鱼虾的脂肪最少，鸡鸭次之，猪牛羊肉的脂肪最多。

但是从另一个角度来说，猪牛羊肉也有它们自身的优点，因为红肉含有一定量的铁，如果总是吃鸡鸭肉或鱼虾，容易导致身体里的铁元素不足。所以，不同层面的肉类各有千秋，不应该只吃某一种肉类。

“那为什么大家总觉得猪肉没有牛肉和羊肉好?”这是从脂肪和胆固醇的角度而言。比如，去健身，想长肌肉又怕吃太多的脂肪，所以，建议大家多吃牛肉。

其实，什么肉吃多了都不合适，什么肉都不吃也不合适。正确的做法是：掌握好量，各种肉交替食用，既享受生活，又平衡营养。

那么，这个合适的量到底是多少呢?最简单的一个判断办法：手指两个关节的长度，差不多两个手指的厚度，这样大小的一块肉，大概生重一两。一个血脂、腰围、体重都正常的成年人，一天可以吃二两瘦猪肉，或牛肉又或羊肉，都是可以的。

如果你的体重已经超标，那么就要减少吃肉量。这里说的二两是生重，做熟后重量会减少，一两生肉变成熟肉以后大概是35克，所以按熟肉的重量来吃，一天的量是70克，大概掌握这个量就可以了。(北京协和医院临床营养科 于 康)