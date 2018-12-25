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棉花被不要拍 羽绒被晒不得

老人被褥怎么晒

东南大学附属中大医院皮肤科博士 董正邦

2018年12月25日08:20 来源：人民网-生命时报

不少老人因嫌麻烦，很长时间都不晒被子。长期这样，床上会滋生螨虫，皮肤也跟着遭殃，患上丘疹、荨麻疹等疾病。所以，老人要记得晒被子，如果行动不便，可请家人代劳。不过，晒被子也有讲究，下面具体介绍。

棉花被，打不得。晒过的棉花被暖烘烘的，舒服之极。在南方，棉花被较易受潮，最好每隔两周晒1次，每次晒2~3个小时。一般10点到15点之间晒，阳光充足。北方干燥，可1个月晒1次。晒被子间隙，很多人习惯拍打一下，让其更蓬松，其实这样让被子“很受伤”。因为太过用力的拍打，会使棉花纤维断裂，变成粉末，从被子里跑出去。被子会越来越薄，不保暖。所以，不要用力拍打被子，用软毛刷轻轻在表面刷一下即可。

羽绒被，晒不得。轻软保暖的羽绒被是很多老人的冬日最爱，但它不太“喜欢”强烈的阳光。羽绒被里的羽绒是动物蛋白，高温晒后，羽绒纤维易被破坏。羽绒被不需频繁晾晒，觉得潮湿时拿去通风处吹1个小时就够了。羽绒被也很娇嫩，不能用力拍打。

蚕丝被，也怕晒。蚕丝被晾晒时应避免强光直照，时间不宜超过2小时。因为蚕丝97%是蛋白质，长时间接触强光会变质，导致纤维断裂。蚕丝被晒好后，可用手轻轻拍打或抖动，保持其蓬松感和保暖度，延长使用寿命。同样，羊毛被也受不了高温，羊毛中的油脂会发生变化，产生腐臭味。

纤维被，晒时需加“衣”。纤维被内部填充的是人造纤维，保暖蓬松性能好，价格低廉。纤维被最好也不要放在阳光太强烈处晾晒。晒被时，上面可覆盖一层薄布来保护被子。另外需注意的是，纤维类被子一般3年需换1次，因为纤维使用一段时间后，会自然收缩，被子保暖性大大下降。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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