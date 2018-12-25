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老年人画画增强记忆力

2018年12月25日08:14 来源：人民网-生命时报

加拿大滑铁卢大学的一项最新研究表明，画画可增强老年人记忆力。

参试者可以通过书写、绘制或列出与之相关的属性等方式对每个单词进行“编码”。完成任务后，研究人员对他们的记忆力水平进行评估。结果发现，两组人在使用绘画代替书写进行新信息“编码”时，记忆效率更高，在老年组中这种效果更加明显。

研究领导者、滑铁卢大学认知神经科学博士梅丽莎·米德指出，画画能提高记忆力的原因在于，其过程包含了多种信息表现方式。她说：“伴随年龄的增长，人们对于新信息的记忆能力会逐渐下降，这是由海马体和额叶等与记忆有关的主要大脑结构衰退所致。不过，大脑中负责表现图像和视觉空间处理的区域，在衰老过程中大多保持完好无损。我们认为，画画对痴呆症患者尤为有益，因为它能更好地利用大脑中那些没有被破坏的区域。”研究人员表示，画画改善记忆的方法适用于很多人群，即使并不擅长画画，它也比记笔记、做可视化练习或被动地看图像效果更佳。该发现对老年痴呆症的干预治疗具有重大意义，有望帮助患者在疾病发展过程中保留更多有价值的情景记忆。▲

(责编：许晓华、杨迪)


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