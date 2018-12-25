嗯，为什么那么想吃咸的？

很多人喜欢吃咸味食物是因为它能激活味蕾。然而，如果你发现自己比往常更爱吃盐，那就要给予足够的关注……

根据美国心脏协会的建议，成年人推荐的盐摄入量每天不超过2300毫克，最好在1500毫克以下。然而，大多数普通人每天摄入的食盐超过了推荐量的50%，这会伴随着一系列健康隐患。美国近日总结了一些渴望吃咸味食物的常见原因，以及抑制这种欲望的方法。

一、锻炼量太大

当我们出汗时，身体已经耗尽了钠，这就使我们需要食用更多的钠来恢复血清中正常的钠含量。过度运动、长距离跑步或任何剧烈运动都可能因电解质失衡（即钾和钠之间的不平衡）而引起对盐的渴望。

在某些情况下，喝运动饮料能补充电解质。你也可以通过混合柠檬（或酸橙）汁、生姜、一撮海盐和一勺液体甜味剂（如蜂蜜或龙舌兰）来自制电解质饮料。

二、脱水

脱水也可以表现为对盐的渴望。当身体没有足够数量的液体来正常工作时，就会发生这种情况。脱水是身体告诉你多吃多喝咸味食物的方式。

如果女性怀孕了，也会发生这种情况。由于怀孕引起的呕吐或恶心，引起脱水，造成她们爱吃咸味食物。

三、经前综合征

经前综合征会导致女性对食物（包括咸味食物）的渴望。这是因为女性在月经期间的胃口不太好，吃些咸味食物可以开胃。虽然吃椒盐卷饼或薯片可能让她们感到安慰，但也可能导致经前综合征的一些其他不适症状。研究表明，吃了太多的盐会导致腹胀和水肿。

四、压力太大

辛苦工作一整天可能会促使你伸手去拿一袋炸薯片。对盐的渴望可能是无聊或压力等原因造成的结果，这会导致人们无意识地吃进去比他们实际需要更多的盐。

五、睡眠不足

美国加州大学伯克利分校的研究者发现，睡眠不足使人更容易屈服于垃圾食品的渴望。因此，在工作日睡眠时间不充足可以解释你为什么第二天下午克制不住吃炸薯片的欲望。

六、盐能让人感觉更好

盐能点燃大脑中的愉快中枢，释放出一种名为多巴胺的激素，让人感觉快乐。吃咸的食物还可以模仿类似成瘾药物的反应。

七、人类从一开始就渴望咸味

人类天生就有寻找盐的动力，因为这是生存所必需的，而且氯化钠在历史上是一种稀有的矿物。现如今，食盐很容易生产出来，不再是稀缺物品，反而容易摄入过量。

八、味蕾现在习惯了吃更多的盐

随着时间的推移，人们可以建立起对咸味食物的耐受性，这意味着如果我们习惯于吃咸的食物，为了品尝到额外的美味，需要吃比以前更多的盐。

九、有潜在的健康问题

虽然罕见，但有些医学疾病会导致人们想吃咸味食物。爱迪生氏病（原发性肾上腺功能不足）是一种不常见的疾病，当身体没有生成足够的肾上腺激素时，就会发病。这种病的其他症状包括极度疲劳、肌肉或关节疼痛、体毛脱落、低血糖、色素沉着和腹痛。

巴特综合征则是一种罕见的遗传病，它会损害肾脏恢复盐的能力，从而导致对咸味食物的渴望。

如何抵御对咸味食物的欲望？

过量的食盐摄入与糖尿病、肾脏疾病、高血压和心脏病有关。此时，可以用草药和香料来代替盐。

经常过量食用盐只是一种习惯。很多时候，对盐的渴望源于行为基础，渴望盐只是出于习惯或环境状况。如果你渴望吃咸的食物，可以首先选择钠含量较高的天然食物，如芹菜、绿叶蔬菜、胡萝卜或海藻。

文/王萌