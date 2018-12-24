2018社会办医创新模式高峰论坛举办 共话非公医疗发展新机遇

12月21-22日，河北燕达医院联合丁香园在燕达国际健康城召开“2018年社会办医创新模式高峰论坛”，大会围绕“战略先行、品质为本”主题，汇聚医疗行业领袖和先锋共同研讨、交流。

受益政策驱动，社会办医迎来发展机遇期

近年来，国家陆续出台多项支持社会办医的政策。在政策的鼓励下，一时间各类社会办医形式纷纷涌现，但由于人才匮乏、学科建设薄弱及隐形壁垒的存在，许多社会办医机构面临着服务能力不足，难以被社会认同，甚至造成信誉危机的状况。在与会嘉宾看来，追根溯源，纾解这些困境并无他途，只有苦炼内功，以品质为本。

河北燕达医院院长李海玲认为，从医院获得三级甲等资质的八年发展历程来看，战略定位先行，着力打造品质已经成为燕达医院长期发展的生命线。李海玲介绍说，八年以来，凭借燕达医院优良的环境设施、深厚的硬件基础、超前的运营理念、良好的市场潜能，现已成为北京朝阳医院首家异地医联体单位，并陆续与天坛医院、首都儿研所和北京中医医院展开密切合作，构建出民营医院与公立医院协同发展的典范。

中国非公医疗机构协会副秘书长郭齐祥则紧扣会议主题，为与会者阐述了非公医疗机构发展的机遇与挑战。他在演讲中提到，中国医疗事业发展不平衡不充分的现象十分明显，而私立医院、诊所、第三方检验机构、互联网医院和健康管理机构近年来得到了快速发展，对公立医疗机构力有不逮之处起到了有力的补充作用。

国家卫健委医院管理咨询中心副主任王吉善教授从管理角度介绍了非公医疗机构的品质管理与标准。他特别提到，在2018年7月由世卫组织、OCED和世界银行联合推出的一份报告指出，低质量医疗服务正在阻碍各国卫生质量的提高，并将造成沉重医疗负担。这意味着，不准确的诊断、不必要不安全的治疗以及不合格医疗从业人员在世界各国普遍存在，因此对于非公机构而言，需要不断吸引人才，加强学科建设并提高服务能力。

提到医院管理和服务品质，北大医疗产业集团的种种做法有颇多创新之处。该集团副总裁孙建为与会者带来了“集团性医院管理的探索和实践”。他认为，未来中国最好的医疗集团一定不是床位数最多的，而是拥有科学发展、良性成长、彼此协同等特质的医疗集团。就北大医疗产业集团而言，他希望能够在集团控股的医院中打磨出现代化、模块化且可输出的医院运营管理体系，既可以纵向赋能，也有横向协同，进而实现从重资产的控股经营到轻资产的管理输出。

众所周知，非公医疗机构在学科和人才建设面临着重重困难，而燕达医院之所以能在这方面有所突破，离不开与公立医疗机构的互利合作。它与北京朝阳医院过去5年的合作及取得的成果，被认为是国内公立医院与非公机构合作的最佳典范。朝阳医院院长陈勇教授详细阐述了“公立医院与非公医院的合作模式创新”。在二者的共建合作模式中，燕达国际健康城投资管理有限公司全权负责医院运营，朝阳医院负责业务、医疗教学、科研和学科建设，同时不排斥燕达医院与其他医院合作。在这样的灵活模式下，燕达医院的医疗管理和临床诊疗水平迅速的提升，医疗质量和安全管理能力大幅度增强，整个医疗队伍素质能力取得了显著进步。五年时间，业务量取得了接近 10 倍左右的增长。

丁香园创始人李天天认为，“优化、整体化和智能化”是互联网医院发展的三个阶段。所谓优化主要针对医疗服务和医生工作和学习流程，整体化则是指将患者诊前、诊中和诊后的需求通过互联网模式打通，为患者提供全周期连贯性的体验。而智能化则是将人工智能等技术与医疗健康服务深度结合。目前丁香园与湘雅二医院、睿琪软件合作的皮肤病AI已经落地至全国内蒙古、宁夏、黑龙江、海南及新疆等多个省份的医院，很好地赋能了基层医生。

社会办医宜战略先行，聚焦品质建设

我国的社会办医机构虽然已经有燕达这样闯入三甲阵营的非公医院，但从整体而言，依然呈现出“小、弱、散”的局面，而且同质化严重，多集中在妇幼、眼科和口腔等专科。因此，与会嘉宾普遍认为，民营医院在数量上已远超公立医院之时，必须更加关注办医品质，只有这样才能真正担负起护佑国民健康的重任。

会上，台湾私立医疗院所协会秘书长吴明彦以“长庚医院的医疗品质管理”为题进行了发言。吴明彦着重向与会者介绍了长庚的驻科经营助理和医院的管理制度，并强调了标准化、制度化和信息化的重要作用。

北京天坛医院医务处处长王晓岩在会上进行了“DRGs的实践与应用”专题发言。所谓DRGs，是指将疾病的各项花费打包，医保对此打包病种进行固定额度的支付，以此来实现医保控费，主要应用在住院患者付费领域。在天坛医院，DRGs已不仅仅是医保控费的工具，实际上已经成为精细化管理和数字化评价学科的数据分析工具。

对医院品质内涵的理解，燕达医院财务总监兼市场运营总监郭更房认为，一家医院的品质建设应当包含四个方面，其一是医疗品质，这是医院安身立命的核心品质；其二是管理品质，这是医疗品质的助推器，没有好的管理品质很难有好的医疗品质；其三是服务品质，对于一件产品而言，质量和服务是一体两面，缺一不可。最后是文化品质，深厚的文化品质能够帮助医院走得更加行稳致远。

由于多方面的限制性因素，很多民营医院多从专科起家，继而再向综合方向前进，形成了强专科小综合的发展态势。因此很多行业参与者非常希望了解如何打造专科医院的品质。峰会此次邀请到上海德济医院创始人兼CEO郭辉教授为大家带来了题为“专科医院的定位及品质管理创新”的演讲。他认为在打造专科医院的品质时，要做到学科对标，无论是重点学科还是小综合学科，都要有学科对标。科室主任或学科带头人对科室的未来成长有清楚的认识，并分解为逐年的目标，及时对照实现进度，同时对科室的明星业务、金牛业务、种子业务和瘦狗业务要了然于胸。

连锁医疗机构是民营医院一种重要业态。峰会在品质管理环节特别邀请到新世纪医疗集团首席医疗官周红女士带来“连锁化医疗机构品质管理”的演讲。新世纪医疗集团主要面向儿童和妇女，是北京地区领先的妇儿资料服务提供商。周红介绍说，在新世纪十余年的一线实践中，总结出保障良好医疗品质管理的四大体系，即管理一体化、制度标准化、技术同质化和服务规范化。此外，她认为，医疗质量和患者安全、患者满意度及稳定的财务收入是支撑连锁医疗机构可持续发展的三大要素。