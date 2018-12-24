丢了人工耳蜗要开颅？专家告诉你，误会了

近日，一则“外地小伙在京乘坐地铁丢失人工耳蜗”的新闻吓坏了大家。小伙子丢失了价值20万元的人工耳蜗，不仅价格吓人，更吓人的是，器械找不到的话，需要做开颅手术重新植入。

被吓坏了的大家一边在在朋友圈里全民“找耳蜗”，一边科普人工耳蜗知识。就在这个过程中，事情却发生了反转——先是有专家出来澄清，丢失耳蜗外挂机不需要做开颅手术；之后有佩戴者指出，耳蜗外挂机不到20万元；再之后，有网友指出，帖子中的事件是虚假的，这不过是一次商业营销。

被吓坏了的大家因此更想了解清楚人工耳蜗。于是，人民网采访了国产人工耳蜗制造方、浙江诺尔康公司总经理李楚和耳科医生，帮大家理清人工耳蜗那些事。

问：人民健康网

答：浙江诺尔康公司总经理李楚

问：谁可以佩戴人工耳蜗？

答：重度失聪患者，只能通过人工耳蜗听到声音。

目前，人工耳蜗主要适合两种人。一种是听力障碍儿童；另一种是本身具有语言能力，因后期的损伤或意外造成耳聋的人群。失聪人群可以分为三级，分别对应轻度、中度和重度耳聋。中度和轻度耳聋可以借助助听器解决问题，重度耳聋需要佩戴人工耳蜗。

问：人工耳蜗多少钱？

答：国产人工耳蜗相比进口耳蜗便宜不少，但在性能上相差无几。

目前国内有三家进口人工耳蜗提供商，分别来自澳大利亚和美国；两家国产人工耳蜗提供商，包括诺尔康和上海一家公司，其中，上海的公司的产品适合18岁以上人群。

在费用方面，进口人工耳蜗均价在15-18万左右，最高的一款价格达到30万。而国产人工耳蜗，以诺尔康的基本款为例，价格为7.8万，最新款价格为11.8万，相比进口耳蜗便宜不少。

其实，对于患者来讲，在选择人工耳蜗方面可以根据自己的经济条件，不一定非要进口的，因为进口耳蜗和国产耳蜗内在性能上相差无几，进口更多的优势在于外观和便捷性等。

问：人工耳蜗只能自费安装吗？

答：人工耳蜗治疗目前已经纳入医保。广东、安徽、河南、浙江地区的患者可以通过医保报销。另外，目前很多慈善机构都会补助失聪儿童，例如中国青少年儿童基金会的助听行动，浙商总会的聪慧行动，都可以赞助聋儿家庭减轻负担。

另外，浙江大学附属第一医院耳鼻咽喉科主任医师徐亚萍在接受采访时介绍，植入人工耳蜗不需要做开颅手术。手术越早做越好，1岁即可以做，最好在6岁之前做，这样可以促进语言中枢的发育。