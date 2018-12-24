2018年中国医院科技量值排名在京发布 华西、301、协和位列前三

23日，由中国医学科学院主办、中国医学科学院医学信息研究所承办的“2018年（2017年度）中国医院科技量值发布会暨第六届中国医学科学发展论坛”在中国医学科学院礼堂举行。

会上介绍，今年共对1662家三级医院进行科技量值评价，评价对象较往年增加了33家，涵盖29个学科领域，共有474家医院进入前100位，综合排名前10位的医院分别是：四川大学华西医院、中国人民解放军总医院、中国医学科学院北京协和医院、复旦大学附属中山医院、浙江大学医学院附属第一医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、空军军医大学西京医院、北京大学第三医院、北京大学人民医院。

中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰指出，医院是发现临床问题、研究临床问题、解决临床问题的平台与载体，是产生成果、转化应用成果和评价成果的主要力量，在医学研究中具有不可替代的重要作用。但目前国内外缺乏对医院科技能力的综合评价。中国医学科学院进已连续4年进行医院科技能力评价并发布报告。今年，医科院在以往医院科技评价体系的基础上，进一步完善针对中国情况的医院科技能力评价指标体系，首次提出并运用“科技量值”（Science and Technology Evaluation Metrics ，简称STEM）这一概念，是针对中国科技政策与体制特点，顺应国家科技体制改革发展趋势而提出。它是一种围绕科技活动全过程，覆盖创新活动全链条，以统一标准、统一来源、统一方法，从科技产出、学术影响、科技条件三方面反映医院科技活动影响广度和深度的综合测算值。STEM的提出是基于对医学研究，特别是临床医学研究规律的系统思考，基于对医学科技创新发展环境系统的考量，基于对中国医院学科建设与临床研究实际的系统调研，基于对国际相关科技评价研究与方法的系统把握，是对科技的、医学的、医院的科技能力的多指标立体评价，适用于对中国医院这一特殊研究实体的科技创新力评价。

据介绍，2018年（2017年度）中国医院科技量值在保持基本指标框架稳定基础上不断优化细化评价指标，注重临床研究，注重研究质量、贡献与影响，充分尊重个人和团队的贡献。所纳入的指标以可客观度量且公开获取的数据为根据，以真切反映医院科技硬实力的数据为核心，精准定位医院整体与学科在国家医学科技行列中的位置。其发布将有助于形成激励医学科技创新的正确导向，鼓励临床研究，推动医院学科建设，促进医学科技成果向临床应用转化，倡导科研伦理道德诚信，为提高医疗质量提供更现实有力的科技支撑。

国家卫生健康委科教司副司长吴沛新在会上表示，科技评价制度体系是科技创新的风向标、指挥棒，医学科技评价是推动医学科技事业持续健康发展、提升医学科技管理水平的重要手段和保障。科技部社会发展科技司处长张兆丰表示，科技评价是我国实施科技创新驱动战略中衡量科技创新成果的重要工具。卫生健康科技和临床医学步入重要的战略机遇期，以评价促进创新，坚持正确的评价导向，将引领医学科技发展步入新局面。

发布会同期举办了“第六届中国医学科学发展论坛”，科技部政策法规与创新体系建设司贺德方司长，北京大学常务副校长、医学部主任詹启敏院士，中国科学技术信息研究所戴国强所长，以及中国医学科学院/北京协和医学院翟晓梅教授分别以“优化管理，激发活力，提升绩效，推动卫生健康发展领域科技创新发展”、“科技创新与医院发展”、“测度高质量发展的科技产出评价指标”和“医学科学研究：伦理学视阈”做相关报告。