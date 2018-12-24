人际有矛盾，教孩子先冷静

《朱子治家格言》之九

轻听发言，安知非人之谮诉，当忍耐三思。

因事相争，焉知非我之不是，需平心暗想。

潇潇最近放学回家总是闷闷不乐，妈妈经了解才知道，她跟好朋友晓红闹不愉快了。晓红是课代表，平时检查作业很严，对好朋友也不例外。可晓红最近对另一个同学菲菲很宽松，于是几个同学就一起议论晓红偏心，潇潇想到自己一直把晓红当最好的朋友，可她却更重视菲菲，心里很难过，于是决定跟晓红疏远。

妈妈弄清原委后，没有马上评判潇潇的做法。她想起之前教潇潇读过《朱子治家格言》，找到其中一段：“轻听发言，安知非人之谮（zèn）诉，当忍耐三思。因事相争，焉知非我之不是，需平心暗想。”并把这段话的意思解释给潇潇：“他人说长道短，不可轻信，要再三思考，你怎么知道他不是在污蔑人呢？因为一些事情与人争执，要冷静反省，你怎么知道不是自己的过错呢？”

妈妈对潇潇说：“你跟晓红是最好的朋友，却不能信任她，更没有跟她直接谈过这件事，就听信其他同学的话，实在不应该。”妈妈建议潇潇好好跟晓红聊聊，别因为一些误会轻易错失好朋友。潇潇接受了妈妈的建议，经过交流才知道，晓红是受班主任嘱托才对菲菲“特殊照顾”的。在妈妈的引导下，潇潇没有错失好朋友，学会了正确处事方式。

《朱子治家格言》这段话，是在教导青少年遇到谣言和人际矛盾时，应该摆正心态，妥善处理。孩子并非生来就懂得如何为人处事，家长的引导方式对其性格养成尤为重要。古代经典为家长提供了教育指导，至于用何种方式让孩子接受这些道理，则需要家长花点心思，潇潇妈妈的教育方值得借鉴。妈妈先耐心倾听孩子讲述整个事情的经过，避免了以家长的经验或权威妄下结论。由于潇潇学过《朱子治家格言》，妈妈引用其中的话，让教导更有说服力。