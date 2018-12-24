开怀畅吃小心肠道问题盯上你

编者的话：“三九补一冬，来年无病痛”，对于崇尚冬补的中国人来说，此时是进补的大好时机。在很多人眼中，进补就是不加限制地开怀畅吃。然而，这虽然满足了一时的口腹之欲，却给肠道带来了不小的伤害。快来一起看看冬季应该怎么护肠道吧！

辛辣油腻，害苦肠道

麻辣火锅、红烧肉、滋补汤……冬季来临，这些食物出现在餐桌上的频率越来越高，同时升高的还有肠道问题的发病率。这些辛辣油腻的食物是如何摧毁肠道的？

过浓的辣味物质会导致消化道过度充血，带来便秘、咽喉肿痛等问题。高脂肪食物一方面会刺激消化道收缩，极可能减慢胃排空和加重便秘，也可能加速肠胃蠕动，导致或加重腹泻；另一方面，吃大量高脂肪食物，会减少体内有益菌的数量，导致肠道菌群失调，产生“内讧”，致病菌分泌出的大量毒素被人体吸收后，容易让人没精神、脸上长痘、肤色变差。

除此之外，以下几种饮食习惯也会给肠道带来伤害。第一，吃太咸。吃盐过多，容易使胃肠道内形成高渗透压环境，使肠道内水分无法被吸收，从而引起腹泻等肠道问题。第二，吃得太精细。现代人吃得越来越精细，膳食纤维摄入普遍不足。长期缺乏纤维易导致食物残渣、脂肪等堆积，致使肠道内膜脱落，发生器官性病变，形成习惯性便秘。第三，喝水少。大便的70%都是水分，若身体缺水，大便中的水分就会被大肠吸收，导致大便干燥，排便不畅。第四，节食。有些人为了减肥，进食量锐减，大便量自然也会减少。只有摄入足够的食物才足以刺激肠蠕动，使粪便正常通行。▲

肠道喜欢五个字

食物的消化吸收，离不开肠道的“辛苦工作”。鲜为人知的是，其实肠道对食物很挑剔。要想从饮食方面保护肠道，建议大家做到“温、软、素、淡、鲜”五个字。

温。过烫或过冷的食物进入肠道后，会刺激肠道黏膜，久而久之，易引发肠道疾病。饮食的温度应“不烫不凉”，热腾腾的饭菜，要等到不烫时再放进嘴里，刚从冰箱里拿出来的冷饮，应该在常温下放一会儿再吃。

软。保护肠道应以柔软、容易消化的食物为主。肠道负担最小的食物是富含淀粉、各种抗营养因素又比较少的细腻食物，如山药泥、芋头泥、土豆泥、小米粥等。对于质地坚硬的食物，可以用打浆、打粉、煮烂等方式减少胃肠负担。

素。饮食中，应该以五谷杂粮、果蔬、豆制品等素食为主，猪肉、牛肉等动物性食物为辅。

淡。清淡是肠道对食物的要求之一，不仅要少吃高脂肪食物，还需适当控制盐摄入。在外就餐，不要吃煎炸熏烤和油腻的炒菜，自己烹调，尽量采用蒸、煮、炖等方法。

鲜。购买新鲜的食材，尽量做到现做现吃，吃不完尽快放入冰箱，以免感染细菌，引起急性肠胃炎等消化道疾病。▲

菌群，肠道里的健康卫士

提到肠道菌群，很多人都不陌生，然而，你真的了解它们吗？肠道菌群在人体内的总重量达2~3斤，种类达1000多种。它们长期植根于肠道中，维持我们的健康，所以，我们也把肠道菌群称为“人体的第二器官”。

肠道内的庞大菌群分为有益菌、中性菌和有害菌。有益菌就是我们常说的益生菌，是有益活性微生物的简称，常见的有副干酪乳杆菌、嗜酸乳杆菌和双歧杆菌等。它们可以产生一些特有的酶类，帮助促进食物消化和吸收，并能抑制有害菌生长，维护肠道菌群的平衡，增强免疫力。中性菌是指具有双重作用的细菌，如大肠杆菌、肠球菌等，在正常情况下对健康有益，一旦增殖失控或从肠道转移到其他部位可能会引起健康问题。有害菌是健康的大敌，比如沙门氏菌、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌等。

肠道菌群失衡，健康就会出问题。有益菌敌不过有害菌或条件致病菌时，表现为细菌感染，出现腹泻、腹痛、呕吐、发烧等胃肠道疾病症状。比如，肠道菌群失衡产生的内毒素，加重肝脏解毒的负担，引起肝脏的损伤，这些毒素也会进入我们的大脑，使得大脑发育异常。此外，肠道菌群失衡也会导致动脉粥样硬化等疾病。▲

冬季护肠道，从调整肠道菌群开始

肠道菌群就像人体内的原始森林，可很多人体内的“微生物森林”已经被破坏得面目全非。研究表明，补充益生菌食品是调节肠道菌群平衡、改善肠道健康的有效途径，其中，乳酸菌饮料是补充益生菌的有效方式之一。在肠道易闹情绪的冬季，常喝乳酸菌饮料一定程度上能缓解不适，但挑选时有“四看”。

一看活性。益生菌必须是“活的”，才能起到健康作用，这是益生菌产生功效的基础。为延长保质期，有些乳酸菌饮料在出厂前经过杀菌，所含益生菌已被杀死。挑选含有活性乳酸菌的饮料。

二看菌株。益生菌活性会随着环境温度变化，很多菌株进入人体后，由于无法适应37℃环境而活性大大降低。因此，补充益生菌，选对菌株很重要。优益C和丹麦已有140余年历史的专业菌种研究中心科汉森合作，最终在近万菌株中甄选出活力C菌（菌株L.casei-01），其能在37℃人体体温环境下发挥强活性，活着到达肠道。

三看数量。由于益生菌在到达肠道的过程中要经历胃酸、胆汁的破坏，因此，对于活性乳酸菌饮品来说，即使活菌能够达到数以亿计的水平，也仅有一小部分能够到达肠道繁衍生息。所以，活菌数量越多，到达肠道发挥作用的几率就越大。众多产品中，优益C每100毫升富含300亿的活力C菌，经过胃酸和胆汁的消耗之后，还有足够数量的C菌能到达肠道重新定植下来。

四看日期。活性乳酸菌饮料要看一个“活”字。一般来说，产品一旦走下生产线，活性乳酸菌就会逐步衰减，低温冷藏可有效延缓其死亡速度，但不能完全阻止，放置时间越长，活菌数量越少。因此，尽量选购冷柜内保存的产品，且生产日期越近越好。值得一提的是，优益C采用先进的工艺，使得产品在保质期内均能维持300亿活菌数。▲ （陈 晨）

专家提醒，含超强活性益生菌的乳酸菌饮料，对于肠道菌群平衡更加有利，有助加快肠道蠕动，保持身体常年轻。