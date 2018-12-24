表面光滑蛋可能是陈蛋

鸡蛋是我们均衡膳食的重要组成部分，小小的一个鸡蛋不仅提供较丰富的蛋白质、多种维生素和矿物质，还富含卵磷脂、胆碱、类胡萝卜素、高密度脂蛋白等营养物质。大家都知道越新鲜的鸡蛋营养损失越少，但是很多人认为，鸡蛋表面越光滑越有卖相越新鲜。但实际上并非如此。

新鲜鸡蛋表面会有一层霜状粉末，气孔较大，蛋壳呈粉红色或洁白色。但随着时间的推移蛋壳表面的粉霜脱落，变得越来越光滑。所以如果表面光滑，这说明很有可能是陈蛋，如果表面还有一层油脂，很有可能说明鸡蛋已经坏了。

长时间储存不当的鸡蛋，会有比较明显的“失重”，也就是手感比较轻的鸡蛋一般都是被细菌污染比较严重的，不要选购。储存时间越长，鸡蛋的脂肪氧化、蛋白质氧化也会逐渐增强，从而影响鸡蛋的营养价值。

选择鸡蛋时，需要注意以下几点：1.以上几种长时间储存或者储存不当的鸡蛋，都需要承担更高的细菌污染风险，建议不要选择。2.尽量选择没有暗斑、没有裂纹的鸡蛋，摸起来有点粗糙感，拿在手中压手比较“实诚”的鸡蛋，应该是好鸡蛋；3.轻轻摇一摇并没有明显“震感”的鸡蛋可以选择。4.尽量选择客流量大的市场或者超市购买鸡蛋。散装鸡蛋虽然未曾破坏蛋壳胶护膜，但表面细菌等比较多，食用有风险。建议买回家擦拭一下，再放冰箱冷藏。超市买的鸡蛋，多数是清洁蛋，但清洁过程中多多少少对蛋壳胶护膜有破坏。

所以，综合考虑清洁卫生情况、营养损失情况，无论是散装蛋还是打码的清洁蛋，都不建议储存超过2周，尽量放在冰箱冷藏区。（郑飞飞）