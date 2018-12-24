怕冷一族福音：外媒推荐5个方法让你无惧严寒

寒冷的冬天对于怕冷的人来说似乎特别漫长，以下外媒总结了五个方法或许能让你时常保持温暖，无惧严寒。

1、 穿暖是成功的第一步。

衣物保暖能够防止身体热量损失。首先，选择轻薄贴合的贴身衣物，将汗水从你的皮肤上吸走，例如棉质、羊毛、丝绸材质。这些织物会让人体保持干燥，而这在冬天是很必要的。之后，再穿保温面料的衣物来保持热量，比如说羊毛衫。最后，第三层可以穿防水的外套。但是要避免不透气的衣物，比如涂层尼龙，否则你可能会汗流浃背。

2、选择温暖舒适的床上用品

跟穿衣一样，合适的床上用品也很重要。法兰绒床单加蓬松的被子，如果不够，可以在上面铺上薄而密的毯子。如果这些还不够，可以考虑买一个加热床垫。

3、饮食取暖

喝热饮，像茶、咖啡和热巧克力，会让你马上暖和起来。不过，脂肪和碳水化合物在身体中会花更多的时间分解，这个过程能使你保持温暖的时间更长，比如糙米和燕麦。另外，黄油是一种很好的复合脂肪，可以试试在咖啡或热巧克力中加黄油。姜、肉桂、小茴香、胡椒、姜黄和辣椒等调料也会帮助你保持温暖。除此之外，饮水也是很重要的，大约40%的人在冬天感觉不像夏天那么渴，但是我们的身体仍然需要同等数量的水分。

4、多运动。

冬季人们通常不爱动。但锻炼身体能加速血液循环，产生更多的热量。如果你不想在户外运动，可以去健身房锻炼。另外，在家里也可以做很多运动，比如做家务或者自己动手维修。

5、 少喝酒

虽然酒精会使人感到暖和，但它实际上并不能使人保持温暖。当你痛饮一杯时，酒精会导致血管扩张，这会给体表带来更多的血液。但是，这种温暖是短暂的。之后，血液会迅速冷却，使你比原来更冷。(实习编译：匡博怡 审稿：刘洋)