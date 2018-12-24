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北京妇产医院APP正式上线

2018年12月24日09:09 来源：北京晨报网

　　昨日，北京妇产医院便民服务手机APP正式上线运行，产妇和家属可以通过手机APP查询产检报告并可以实现生产分娩进程实时查询。

　　北京妇产医院作为全市唯一的三级甲等妇产专科医院，始终坚持以患者为中心，致力于探索通过“互联网+医疗”信息化手段为患者就医提供方便，实现了具有妇产专科特色的智慧就医目标。

　　该手机APP应用是北京妇产医院与中国移动北京分公司联合，利用北京移动官方应用——“乐活APP”平台推出的北京妇产医院便民服务手机应用。患者可以下载北京移动官方应用“乐活APP”，进入北京妇产医院便民服务专区，经过实名验证后，即可便捷使用“产科建档等数据采集”“候诊信息查询”“超声等辅助检查预约、报到”“孕妇学校课程预约”“手术、待产实时进程查询”“化验报告在线查询”“诊断证明真伪验证”七大功能模块。

　　以前建档需要手工填写个人信息再到窗口递交，现在App可实现手机注册填写建档信息，每次产检结果都可以通过手机查询，一般检查都可当天出结果。同时，家属可以在产妇分娩过程中随时查到生产进程，每五分钟更新一次信息。产妇还可通过APP预约孕妇学校的课程，不必再到医院窗口预约。另外，APP能查到假条真伪，方便各公司人事查询。

　　据了解，该应用程序自2018年7月试运营以来运行平稳，日访问量超过4000人次，累计服务患者8万余人次，患者反馈良好。（记者 徐晶晶 通讯员 巢伟)

(责编：许晓华、杨迪)


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