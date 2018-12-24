胃肠息肉，早切早心安

受访专家：北京医院消化内科主任医师 王 薇

编者的话：民以食为天，有个健康的肠胃会让人品尝各色美食。任何隐患都会让人食不下咽，胃肠道息肉便是其中之一。不少人一听说得了胃肠息肉就很恐惧，吃不香也睡不好，为此本报记者采访了北京医院消化内科主任医师王薇，为大家普及胃肠道息肉的相关知识。

胃肠息肉

不一定都恶变

“大部分长在胃底和胃体的息肉都是胃底腺息肉，它们中的绝大部分都不会发生恶变。”王薇介绍。很多人觉得胃肠息肉是吃出来的，其实息肉的形成与吃的关系并不明确，但是与基因有确切的关系。然而这并不代表家人患有息肉自己就一定会遗传，只有当息肉发生癌变才说明其可能存在遗传倾向。

不管是胃还是肠道，根据组织学可将息肉分为炎性、增生性息肉、腺瘤性息肉等几大类。其中炎性或增生性息肉比较常见，如胃底腺息肉，生长较缓慢、癌变可能较小。腺瘤性息肉根据显微镜下的形态不同分为管状腺瘤、绒毛性腺瘤、绒毛管状腺瘤，发生癌变可能性大。其中以绒毛状腺瘤癌变率最高，如果在肠道中的息肉绒毛成分越多，其发生恶变的几率会越高。

除了从组织成分上的划分外，息肉还可以分为低级别和高级别瘤变，后者一般算早癌或癌前病变。因腺瘤无法用普通白光内镜区分良恶性，有恶变可能要及时内镜下切除。▲

息肉不会越切越长

检查发现了息肉后，总会令人纠结不已：切了吧，又担心息肉反复长，总是受罪得不偿失；不切吧，又天天悬着心怕癌变。

虽然有些息肉几年都不会长，但是因为肉眼无法判断良恶性，所以现在临床医生普遍建议在发现息肉后还是尽早切除为好。此外，有些体积较大的息肉（如3~4厘米以上）有恶变可能、或者有些息肉即使是良性的，但是随着体积的增大，会有可能出现根部出血、穿孔等并发症，故而也该切除。临床上一般较小的息肉会在胃镜发现其存在的同时，利用活检钳将其钝性钳除或用电流、微波等将其灼除。若息肉较大，或者其蒂部有较粗大的滋养血管，还可选择内镜下黏膜切除、圈套器高频电切术等方法。

“有些人担心胃肠息肉会像割韭菜一样割一茬长一茬，实际上并非如此。”王薇说。息肉会有规律地生长，并不代表切得快长得就快。▲

高危人群有三个特点

只有尽早发现，才能尽早治疗。王薇介绍，值得警惕的人群主要有三个特点：1.有家族史；2.年龄超过45岁；3.有报警症状。消化道分为食道、胃、十二指肠、小肠（空肠、回肠）、结肠等部分。一般胃镜检查包括食道、胃、十二指肠上段；结肠镜是只包括结肠和直肠，中间七八米的小肠很少发生恶变，因此很少对其进行筛查。

如果父母等直系亲属患有结肠癌，且年龄超过45岁者就要通过胃肠镜检查进行初筛。息肉不一定会传给下一代，但是其可能发生恶变，大部分发生恶变的肠道息肉都是由腺瘤而来，因此如果家里有直系亲属有结肠癌等家族史，就要定期检查，医生会根据每个人的具体情况来确定之后的复查及随诊事宜。

一般情况下，对于没有家族史、年龄在40~45岁之间、结肠镜检查未见异常的健康人，只要无报警症状，基本无须再次复查。消化道息肉在早期多数没有特征性表现或症状，晚期可能出现消化不良、便血、排便习惯改变等症状。虽然有时长息肉会导致频繁腹泻，但并非腹泻就是息肉引起的，一般只有特定部位的多发性息肉才会出现腹泻。患者出现便血、消瘦及排便习惯与大便形状的改变，只是报警症状，而并非一定被息肉“找上了门”。▲

息肉切后注意事项

即使切了息肉，患者仍有不少疑惑。

术后出血怎么办？除了能在门诊钳除的小息肉，如果长了8毫米以上或数量较多的息肉， 患者术后住院观察，以防出现延迟出血、穿孔等问题。由于息肉中都是有血管供应的，当用钳除或者电烧的方式去掉息肉时，血管会立即应激性收缩，但是之后可能会再次松开，也就是说术后的3天左右可能会发生延迟出血。结肠息肉出血多表现为粪便为鲜血，由于上消化道出血会与胃酸反应，会表现为黑便的情况。除了延迟出血外，患者还可能会出现脱痂出血。这是由于去掉息肉的部位会形成一个溃疡面，其间留有血管断端，可能导致出血。年轻人术后5~7天，中老年人术后7~10天甚至出院后，也可能还会出现少量多次的出血。这种情况虽然发生的几率很低，但是一旦发生，患者就需要到医院复查，如果出血严重，患者可能需要做肠镜止血甚至是手术止血。

腹痛是术后并发症吗？有些患者还会感觉腹痛，担心是息肉切除后的并发症。对此王薇介绍，腹痛一般与息肉以及切除息肉均没有关系，多是和其他系统疾病有关。患者只要在息肉切除后遵医嘱饮食、活动，就可以得到较好的恢复：1.小息肉切除当日进软食、大息肉切除后需要禁食2~3天后方可吃流食如米汤、面汤、蔬菜汤、牛奶等，之后可进食半流食，从而逐渐恢复正常饮食，在此期间要避免食用刺激性食物；2.大息肉切除后的患者一般要卧床休息2~3天，尽可能不剧烈运动和突然用力。

定期复查有必要吗？答案是肯定的。有些患者之所以会反复发生，主要与胃肠道慢性刺激（如便秘等）、饮食习惯、生长环境及遗传因素等多方面问题相关。临床医生会根据切除息肉的部位、性质、大小来提醒患者定期复查胃肠镜。这样会尽量使息肉较小的时候被发现，在门诊即可切除，创伤小且恶变机会少。（记者 王 璐）